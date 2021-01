Oggi 7 gennaio scatta la Campania zona gialla, valida anche per la giornata di domani 8, seppur più restrittiva rispetto alle regole in vigore nel periodo che ha preceduto il Natale (che non ha però riguardato la Regione, passata dalla zona rossa a quella arancione). Restano proibiti gli spostamenti tra Regioni, ma ci si potrà spostare all’interno della stessa (limite massimo di due persone per visite in casa private). Riaprono bar e ristoranti, ma fino alle 18.

La Campania zona gialla durerà ben poco, esattamente due giorni: oggi 7 e domani 8 gennaio, dopo di che, nel fine settimana, scatterà la zona arancione (sabato 9 e domenica 10 gennaio). Le regole sono quelle classiche di questo livello di rischio: chiusi i locali, negozi aperti e spostamenti consentiti nel proprio Comune di residenza, nel rispetto del coprifuoco (valido dalle 22 al 5 del mattino). Chi paleserà il bisogno di spostarsi all’interno della Regione potrà farlo presentando, in caso di controlli, l’autocertificazione in cui dichiara di essersi spostato per comprovati motivi di lavoro, di salute o per altre ragioni valide.

Per quanto riguarda la scuola, la Campania rimane ferrea sulle proprie decisioni: didattica in presenza solo per le scuole dell’infanzia e per le prime due classi della scuola primaria, ed in ogni caso non prima di lunedì 11 gennaio. Torna la conferma della didattica a distanza per tutti a partire da oggi 7 gennaio. Verrà poi analizzata la situazione in base all’andamento dei contagi: se i dati epidemiologici saranno considerati sotto controllo, si procederà alla riapertura della didattica in presenza per tutte le classi della scuola primaria entro il 18 gennaio, e di medie e superiori entro il 25 gennaio. In ogni caso, è bene ribadire che la Campania zona gialla è un fatto ufficiale da oggi 7 gennaio, anche se fino a domani, venerdì 8 gennaio (per poi ritrovarsi in zona arancione durante il prossimo fine settimana).