Abbiamo alcuni segnali molto importanti da prendere in considerazione oggi 7 gennaio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P20 Lite. Sono trascorsi ormai tre anni dal suo lancio sul mercato e, al netto di qualche problema fisiologico che di tanto in tanto viene a galla, come quello che abbiamo avuto modo di analizzare non molto tempo fa sul nostro magazine, è significativo il fatto che il produttore assicuri nuovi aggiornamenti con costanza al pubblico italiano. Vediamo dunque cosa sta avvenendo da alcune ore a questa parte.

Si riparla di Huawei P20 Lite con il nuovo aggiornamento 372

Come stanno le cose stamane con questo device? Alcune informazioni ci arrivano direttamente dal sito Huawei Central, secondo cui gli sviluppatori stanno avviando la distribuzione della patch di novembre per Huawei P20 Lite. Attualmente, questo smartphone può contare sulle funzioni assicurate da EMUI 9.1 e continua a ricevere patch di sicurezza mensili tutto sommato regolari, in grado di assicurare ottimi standard di sicurezza del sistema. Dettaglio non di poco conto, considerando l’età e la fascia del device.

Non è un caso che, ad inizio 2021, Huawei sta inviando un nuovo aggiornamento software basato proprio sulla patch novembre. Il firmware 372, ve lo dico subito, non dovrebbe causare particolari sconvolgimenti ai possessori di un Huawei P20 Lite. Insomma, non aspettatevi nuove funzioni o qualcosa in grado di cambiare l’esperienza quotidiana di utilizzo con questo smartphone. Resta in ogni caso apprezzabile il lavoro portato avanti per un modello non certo di ultimo grido.

Consiglio a tutti di procedere con il download dell’aggiornamento, appena disponibile, in quanto la patch risolve tra le altre cose tre vulnerabilità a priorità elevata per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P20 Lite e con altri device concepiti dal produttore asiatico. Avete già installato il firmware? Fateci sapere che ne pensate.