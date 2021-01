Lo aveva promesso nell’ottobre 2020 e oggi arriva la prima novità: l’album di cover dei Metallica ci sarà e in una delle tracce Miley Cyrus duetta con Elton John sulle note di Nothing Else Matters. La storica hit presente nel Black Album (1991) dei Four Horsemen è la prima indiscrezione rilasciata dalla popstar di Plastic Hearts.

Lo ha riferito, Miley, durante un’intervista concessa a Capital FM durante la quale le è stato chiesto a che punto si trovano i lavori sull’album di cover della squadra di James Hetfield. La popstar ha riferito tanti dettagli. Il primo riguarda gli artisti coinvolti: al suo progetto, infatti, stanno collaborando grandi nomi come il batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, già strumentista per Ozzy Osbourne nell’ultimo disco Ordinary Man.

Oltre alla batteria di Smith ci saranno anche gli archi affidati al genio di Yo-Yo Ma e la produzione affidata a Andrew Wyatt. Non è tutto, perché ci saranno altre grandi star che rendono il progetto una vera e propria opera da superband. In una delle tracce Miley Cyrus duetta con Elton John per riproporre Nothing Else Matters. Sir Elton suonerà anche il pianoforte.

Negli ultimi tempi la popstar statunitense si è impegnata a rendere omaggio a tanti grandi brani della storia del rock. Lo ha fatto con Doll Parts delle Hole, Zombie dei Cranberries e Heart Of Glass dei Blondie ottenendo il placet dei diretti interessati. La passione per il rock di Miley Cyrus non è mai stata un mistero. Tra le tracce di Plastic Hearts, per esempio, troviamo un duetto con Billy Idol in Night Crawling e Joan Jett in Bad Karma, oltre al mash up tra la sua Midnight Sky e Edge Of Midnight di Stevie Nicks.

Non ci resta che attendere la sorpresa in cui Miley Cyrus duetta con Elton John per restituire al presente una grande hit della storia del rock.