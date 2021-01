Dopo l’enorme espansione della produzione audiovisiva spagnola negli ultimi cinque anni, la nuova decade si apre all’insegna di molte nuove serie spagnole in arrivo nel 2021. Alcuni sono dei ritorni di titoli già affermati, come l’ultima stagione de La Casa di Carta, molti altri sono dei debutti assoluti. Ecco una carrellata di titoli che arriveranno entro l’anno su Netflix, che lo scorso anno ha aperto il suo primo hub di produzione nei dintorni di Madrid.

La Casa di Carta 5

Ultima stagione della serie dei record di Alex Pina, racconterà l’epilogo della rapina alla Banca Centrale di Madrid, con il Professore braccato dall’ex ispettrice Alicia Sierra e la sua compagna Raquel che prende il comando della banda asserragliata dentro l’edificio. La data d’uscita non è stata ancora resa nota ma l’epilogo de La Casa di Carta, attualmente ancora in fase di riprese, potrebbe arrivare tra la primavera e l’estate.

Elite 4

Le riprese della nuova stagione del thriller adolescenziale di Carlos Montero – il creatore e regista de Il Caos Dopo di Te – sono appena terminate: con un cambio radicale del cast, si tornerà nel liceo di Las Encinas tra crimini, vendette, amori e passioni pericolose tra adolescenti alla scoperta della loro identità.

Jaguar

La nuova serie di Blanca Suarez, il primo progetto per Netflix dopo la fine de Le Ragazze del Centralino, la vede nei panni di una reduce da un campo di concentramento dopo la Seconda Guerra Mondiale, impegnata in una caccia ai nazisti rifugiatisi in Spagna con la protezione del regime di Francisco Franco. Le riprese della serie sono terminate nell’autunno del 2019.

Sky Rojo

La nuova serie creata da Álex Pina (La Casa de Papel) ed Esther Martínez-Lobato (Vis a vis) racconta la fuga rocambolesca di tre prostitute (una spagnola, una argentina e una cubana) dal loro magnaccia. Nel cast Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito e Verónica Sánchez.

Valeria 2

La dramedy tratta dai romanzi di Elisabet Benavent con Diana Gomez torna con la seconda stagione dopo una prima che non ha entusiasmato nemmeno i fan della saga letteraria (qui la nostra recensione).

Alma

Thriller con venature horror, Alma non ha ancora una data d’uscita, ma è già indicata come una delle prossime novità del catalogo Netflix anche in Italia. Girata quasi interamente nelle Asturie, è stata annunciata come “una storia di formazione che combina suspense, terrore ed emozione“.

El Inocente

Altro debutto assoluto, il crime spagnolo con protagonista Mario Casas arriverà su Netflix col titolo internazionale Suburbia Killer.

Gli Eredi della Terra

Ambientata nella Barcellona tardo medievale nel 1387, la serie basata sul romanzo omonimo di Ildefonso Falcones e sequel de La Cattedrale del Mare avrà per protagonista Yon González de Le Ragazze del Centralino, insieme a Michelle Jenner ed Elena Rivera.

Il Tempo Che Ti Do

Un dramma al femminile la cui protagonista, Lina, cambia casa, cerca un nuovo lavoro e prova nuove esperienze per cercare di dimenticare il suo primo amore. La particolarità è che ogni episodio dura solo 11 minuti.

C’era una volta… ora non più

Serie musicale di Manolo Caro, creatore de La Casa de Las Flores e Qualcuno Deve Morire, mescolerà classici del pop spagnolo e latino con una trama ispirata alle fiabe.

H – Helena 2

Dopo una prima stagione di 8 episodi, arriva la seconda parte del dramma ambientato nella Barcellona degli anni ’60, in cui la protagonista Helena si infiltra in un cartello ottenere la fiducia del boss.