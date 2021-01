PlayerUnknown’s Battlegrounds 2, o PUBG 2 che dir si voglia, sarebbe a quanto pare vicinissimo all’annuncio ufficiale. A distanza di una manciata di mesi dalle prime notizie diffuse su Project XTRM, ora sono infatti arrivati nuovi dettagli sul misterioso progetto, che a quanto pare potrebbe essere legato ad un’evoluzione del celebre Battle Royale, rivale storico di Fortnite di casa Epic Games.

Stando a quanto dichiarato dal leaker conosciuto dalla community con il nickname PlayerIGN sulle pagine di Twitter – e come riportato pure dal sito GfinityeSports -, il tanto chiacchierato Project XTRM corrisponderebbe a PlayerUnknown’s Battlegrounds 2 e sarebbe in dirittura d’arrivo su PC e console proprio come il nuovo PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile dedicato a smartphone e tablet.

#PUBG just confirmed that they're working on PUBG 2.0 and PUBG Mobile 2.0



Global announcement soon?



The secret #ProjectXTRM thing from last yr was a PUBGM2 all along. I knew XTRM was a mobile game.

So I didn't make a update video on it. Got so tilted when I learned about it. pic.twitter.com/50hnX60epv — PlayerIGN (@PlayerIGN) January 6, 2021

Per il momento in ogni caso non è ancora chiaro se PUBG 2 e il nuovo episodio mobile siano effettivamente due capitoli nuovi di zecca o un unico progetto in lavorazione, considerando che le traduzioni del post apparso sui vicoli del web sono contrastanti tra loro. Secondo alcuni utenti che hanno tradotto l’articolo, nel primo caso si tratterebbe di una versione 2.0 del titolo che già conosciamo e giochiamo da tempo, in sviluppo per le principali piattaforme in commercio – comprese le console next-gen di Sony e Microsoft, le introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il tutto con supporto al cross-play e al motore grafico Unreal Engine 4 – almeno andando ad analizzare le precedenti informazioni legate a Project XTRM.

Per quanto riguarda la versione mobile – pensata in questo caso come un’esperienza slegata da PUBG 2 -, dovrebbe uscire solo sui dispositivi iOS e Android, e non disporre del cross-play. Non si può comunque escludere, come già dicevamo, che il team di sviluppo di Bluehole possa essere al lavoro su un gioco unico con supporto al cross-play e in arrivo su tutte le piattaforme, un po’ come già accaduto per Fortnite Capitolo 2 – al netto del ban da parte di Apple e Google. Sempre ad ascoltare i leak, la verità verrà a galla comunque molto presto: l’annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese.