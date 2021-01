Il Riff di Marco Mengoni con Takagi & Ketra è disponibile sulle piattaforme di streaming e podcast. Marco Mengoni incontra i due produttori multiplatino nella nuova puntata del suo Riff, inaugurato attraverso un’inedita chiacchierata con Beppe Sala, sindaco di Milano, e proseguito con tanti ospiti.

Nel corso dei suoi appuntamenti, Marco Mengoni ha incontrato personaggi appartenenti ai mondi più diversi, non solo quelli della musica. Il cantante ha chiacchierato con Alessandro Cattelan, Neri Marcoré, Sofia Viscardi, Imen Jane ma anche Antonio Dikele Distefano, Vincenzo Mollica, Paolo Nespoli e Beatrice Venezi.

Nella nuova puntata, Il Riff di Marco Mengoni è con Takagi & Ketra con i quali l’artista ha di recente lavorato. Takagi & Ketra, infatti, tornano in radio l’8 gennaio con un nuovo singolo inedito in collaborazione con Frah Quintale e con Marco Mengoni. Il nuovo brano si intitola Venere E Marte e da questo venerdì sarà disponibile in rotazione radiofonica, in streaming e in digital download in tutte le piattaforme digitali.

Il Riff di Marco Mengoni con Takagi & Ketra, hitmaker da 130 dischi di platino e 1 di diamante, si concentra sul percorso dei due produttori che “hanno iniziato a lavorare insieme stravolgendo le classifiche della musica italiana, sfornando un successo dopo l’altro…e non sembrano avere intenzione di fermarsi”. Gli argomenti affrontati nel Riff sono diversi, dal termine tormentone, al ruolo del produttore, fino alla scelta dei due di non apparire nei videoclip “restando sempre un passo indietro rispetto alla canzone”.

Takagi & Ketra hanno parlato di un lavoro “archeologico” relativo al passato musicale e si abbandonano a ricordi datati 1990.

“Il passato musicalmente è tutto. Quello che si poteva fare è già stato fatto. Oggi puoi fare una sorta di ‘archeologia musicale’, che è quello che vogliamo fare noi con il nostro progetto. Ci chiediamo cosa ci abbia colpito nel passato: mi ricordo ad esempio dell’estate del 1990, quando ero a Vasto in spiaggia, e passavano Bamboléo. Ha delle caratteristiche che oggi sono un po’ desuete nella musica, il nostro compito è riuscire a tirarle fuori da quegli anni e inserirle in un contesto attuale, italiano. Proprio come quando si entra in un palazzo storico e si decide di ristrutturarlo, ma senza stravolgerlo. Cerchiamo di mettere nella musica quello stesso tipo di attenzione”.

I Queen “perché erano già troppo avanti in quegli anni” ed Ennio Morricone sono tra gli artisti preferiti di Takagi & Ketra, fonti di ispirazione e veri e propri “miti”: “Come è stato detto, l’ispirazione è per i dilettanti. Se apri il tuo computer o il blocco degli appunti e ti impegni, l’ispirazione arriva, ma non è una cosa da aspettare a braccia conserte”.