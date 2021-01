Una delle produzioni videoludiche più attese della next gen di casa Sony è sicuramente God of War 2. Il nuovo capitolo delle avventure di Kratos (e figlio) rappresenta un polo attrattivo non indifferente per i possessori di una console con marchio Playstation.

D’altronde si tratta di un franchise che è stato in grado di calamitare su di sé le attenzioni già in tempi non sospetti. Gli episodi originali su PS2 già davano segnali di grandissime potenzialità, con queste ultime che sono puntualmente state esplorate.

E, nel corso degli anni, per la saga sono arrivati anche cambi di rotta più o meno evidenti. Il più importante di sicuro quello operato con l’ultimo capitolo, reso disponibile nel corso del 2018. Una variazione del gameplay assai importante, che cercava di portare il titolo ad allinearsi con gli standard videoludici dell’attuale generazione.

Un’evoluzione che è riuscita nell’intento di convincere anche i fan più estremisti del pelatone spartano. Che si sono così trovati al cospetto di una nuova mitologia, e con una storia tutta da vivere.

God of War 2 sia su PS4 che su PS5?

Un primo capitolo di questa nuova epopea che ora attende God of War 2 per essere approfondito. E per vedere quali insidie si profilano all’orizzonte per il dinamico duo costituito da Kratos e pargoletto. E sarà un secondo episodio che potrebbe non avere confini, viste le indiscrezioni che sono trapelate sul web nel corso delle ultime ore.

Stando ai rumor, per il sequel si profilerebbe all’orizzonte la strada dell’edizione multipiattaforma. E a essere interessate sarebbero chiaramente le console di casa Sony, quella old gen e quella next gen. Un vero e proprio bivio per God of War 2, che sarebbe chiamato a presenziare su PS4 e su PS5. A lanciare la bomba, in questo caso, è stato David Jaffe, ex addetto ai lavori della serie, che si diceva alquanto sicuro dell’ambizione del gioco di non porsi limiti.

Chiaramente si tratterebbe di una soluzione da ponderare adeguatamente, considerando la differenza, in termini hardware, dei due ecosistemi ludici. E per evitare clamorosi inciampi che richiedano corse ai ripari, alla stregua di quanto avvenuto con Cyberpunk 2077.

Fonte