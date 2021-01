Belva di Gazzelle sarà in radio da venerdì 29 gennaio: è il nuovo singolo dell’artista dopo l’enorme successo di Destri e dei brani Scusa e Lacri-ma.

Il 2021 di Gazzelle inizia all’insegna della musica. Annuncia oggi l’uscita di un nuovo brano la cui pubblicazione è attesa per la fine del mese di gennaio. Il cantante condivide un ricordo attraverso le parole che gli diceva suo padre, particolarmente significative oggi come negli anni passati.

“Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo – racconta Gazzelle – Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so bene, quindi guardami la faccia e poi decidi tu”, spiega.

Belva di Gazzelle è atteso in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 29 gennaio 2021 dopo il successo di Destri, un brano che ha conquistato anche i più scettici, stabile sul podio della top singoli della classifica Fimi relativi ai brani più acquistati ed ascoltati in Italia.

Destri è stato certificato disco di platino digitale e ha rappresentato per Gazzelle una sorta di “consacrazione”. Subito dopo ha mostrato al pubblico il suo lato più introspettivo attraverso la pubblicazione di Scusa e Lacri-ma, entrambi accolti con grande entusiasmo.

Il primo brano è una lettera di scuse, un’ammissione di colpa, un modo per poter provare a fermare la successione degli eventi; il secondo invece è un gioco di stile in cui la prima parola di ogni verso è costruita a partire dall’ultima sillaba del verso precedente, che forniscono una serie di immagini che sembrano collegate tra loro.

Sono due le date già in programma per Gazzelle nel 2021. Il 16 luglio si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro in occasione del Milano Summer Festival; il 22 luglio è atteso a Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle.