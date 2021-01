DayDreamer torna in onda proprio oggi, 7 gennaio, nel prime time di Canale5 riportando sullo schermo l’amato Can Yaman. Can e Sanem hanno ancora tanto da raccontare e mentre l’attore turco protagonista è ormai partito alla conquista del nostro Paese, i fan attendono con ansia di capire come finirà questa serie? Proprio in risposta a loro Mediaset ha piazzato DayDreamer nel prime time almeno per quattro settimane (anche se molto dipenderà dagli ascolti che saprà portare a casa).

Per adesso sappiamo che DayDreamer tornerà in onda anche giovedì 14 gennaio e sarà allora che ritroveremo i due protagonisti di nuovo vicini, o quasi. Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati e così lei spera di parlare con Can ma senza successo. Huma si sente male e questo lo porta ad andare via dall’evento. Il bel fotografo è convinto che lei voglia lasciare l’azienda per via di Yigit mentre lei è furiosa per un’offerta che lui ha accettato a sua volta.

Nella prossima puntata, Can viene convinto dalla madre e da Polen a partecipare alla realizzazione del libro della sua ex mentre Leyla e Osman, spinti dall’insistenza dei genitori di lei, si trovano a riflettere sul futuro della loro storia costringendola a prendere una decisione. Inutile dire che Sanem è gelosa del suo Can che, a sua volta, è geloso di Yigit che ha dimostrato chiaramente il suo interesse per lei. Durante la cena, Emre avvicina Leyla e le chiede di rimanere amici, ma lei rifiuta perché non lo ritiene una persona sincera e lo invita a limitarsi a un rapporto professionale. Muzaffer e sua madre litigano in negozio alla presenza di Mevkibe e quest’ultima prende le difese di Aysun.

Prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, l’appuntamento con DayDreamer è fissato per questa sera con l’incidente di Sanem e l’inizio di nuove ostilità con Can.