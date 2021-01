Il programma per il super cashback è partito il 1 gennaio e si affianca al programma di Stato già conosciuto nel mese di dicembre per il rimborso del 10% di quanto speso con metodi di pagamento digitali. Oltre ad ottenere di diritto una discreta percentuale delle somme impegnate nei negozi fisici, proprio a partire da questo mese sarà possibile concorrere all’assegnazione di un vero e proprio premio del valore di 1500 euro complessivi valido per il primo semestre di questo anno, dunque fino al 30 giugno. Meglio capire dunque come funziona nel dettaglio.

A chi spetta il super cashback da 1400 euro?

L’ambito premio di 1500 euro nel semestre appena cominciato potrà interessare ben 100.000 partecipanti al programma di Governo. Non ci sarà alcuna estrazione al riguardo: semmai i vincitori saranno coloro che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento fino a giugno prossimo. Varrà il numero totale degli acquisti effettuati con un acquirer supportato dal programma e non il loro importo: non c’è infatti un valore minimo di spesa prestabilito.

Nel corso del semestre, ogni utente iscritto al programma verrà a conoscenza della sua posizione in classifica per concorrere al super cashback attraverso l’app io.

Come verificare la posizione della classifica per il super cashback

Direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app IO si potrà potrà verificare costantemente la propria posizione nella classifica degli utenti con il maggior numero di transazioni per il semestre di riferimento, il primo del 2021. Il posto in graduatoria comparirà accanto all’informazione del numero di acquisti validi per il programma.

Ad oggi 7 gennaio, proprio il dettaglio sulla classifica per il super cashback non è ancora a disposizione ma in elaborazione. Il team che si occupa dello strumento comunica che la graduatoria comparirò non appena saranno raccolti tutti i dati sugli acquisti dei primi giorni dell’anno. Proprio la classifica sarà in continuo divenire di giorno in giorno e fino a fine giugno sulla base del numero totale di transazioni eseguite dai cittadini.