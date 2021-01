L’occasione è propizia per parlarvi ancora dello Xiaomi Mi 11 Lite, che, come riportato da ‘gizmochina.com‘, ha ricevuto la certificazione FCC con nome in codice M2101K9AG. In alcuni mercati il dispositivo potrebbe prendere il nome di Poco F2, dando seguito alla linea tracciata dal Poco F1, che tanto bene riuscì a fare due anni fa. Lo Xiaomi Mi 11 Lite conterà su specifiche tecniche ben precise, che vi elenchiamo a seguire (non sono tutte, ma buona parte da cui potersi fare un’idea del tipo di dispositivo che andrà a configurarsi): batteria con capacità di 4150mAh, supporto alla ricarica rapida a 33W, 6GB di RAM, tagli di memoria da 64 e 128GB, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.1.

Le restanti informazioni che abbiamo sullo Xiaomi Mi 11 Lite riguardano i leak forniti da uno youtuber vietnamita (che vi invitiamo a prendere con le pinze), di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri in questo articolo: processore Snapdragon 732G di Qualcomm (sprovvisto di modem 5G), schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz con foro in alto per il contenimento della fotocamera frontale (di cui non sono emersi i dettagli), fotocamera posteriore tripla con sensori da 64, 8 e 5MP.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe essere lanciato nel mese di marzo e costare circa 325 dollari al cambio attuale per la configurazione base. Se le informazioni di cui sopra si rivelassero fondate staremmo parlando di un dispositivo in grado di fare la differenza in una determinate fetta di mercato, non mancandogli proprio nulla di estremamente importante (pensateci, ha tutto quello che serve per l’utilizzo quotidiano di un utente medio). Un telefono di questo genere potrebbe sollecitare la vostra fantasia in qualche modo, soprattutto se dovesse presentare un prezzo contenuto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.