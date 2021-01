Catherine Zeta-Jones in Prodigal Son 2. Come annunciano i principali media americani, l’attrice Premio Oscar non si limiterà a un’apparizione fugace, né a un ruolo da guest star, bensì farà parte del cast fisso. La star hollywoodiana torna così sul piccolo schermo dopo la sua esperienza nella serie di Ryan Murphy, Feud (del 2017).

Prima di vederla in azione, però, dovremo attendere un po’. L’arrivo di Catherine Zeta-Jones in Prodigal Son 2 è previsto nella metà della seconda stagione quando conosceremo il suo personaggio, la dottoressa Vivian Capshaw del Claremont Psychiatrics. In questo nuovo ciclo di episodi, Martin Whitley (interpretato da Michael Sheen) viene assegnato al reparto infermieristica, e la dottoressa Capshaw si diverte a dare al serial killer i compiti più umilianti, come pulire le padelle e il pavimento. Ma mentre Martin si dimostra calmo e comprensivo nel trattare i pazienti, la Capshaw inizia a vederlo sotto una nuova luce – e non è una buona cosa.

“Un talento straordinario, Catherine Zeta-Jones è il contraltare perfetto per il brillante Michael Sheen”, ha dichiarato Michael Thorn, Presidente di Fox Entertainment. “Non vedo l’ora di vedere questi due grandi attori testa a testa in una stagione che è destinata ad alzare il livello dopo un’eccezionale prima stagione.”

Prodigal Son segue le vicende di Malcolm Bright (Tom Payne), un profiler con un raro talento nell’entrare nelle menti degli assassini. Ha imparato a pensare come loro perché suo padre, Martin Whitly (Sheen), era un famoso serial killer noto come “Il chirurgo”. Bright mette le sue abilità al servizio della polizia per aiutare gli agenti nelle indagini di omicidi più sconcertanti. Il suo team è composto dal tenente Gil Arroya (Lou Diamond Phillips), che conosce molto bene la famiglia di Malcolm, i detective Dani Powell (Aurora Perrineau) e JT Tarmel (Frank Harts), e il medico legale Dr. Edrisa Tanaka (Keiko Agena).

La serie va in onda negli USA su FOX, mentre in Italia è trasmessa su Premium Crime. La seconda stagione verrà proposta in anteprima sulla piattaforma Infinity quasi in contemporanea con gli Stati Uniti; in patria andrà in onda dal 12 gennaio, mentre su Infinity dal 26 gennaio.