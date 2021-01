Dopo tanta attesa (e una sbirciatina allo streaming), cast e personaggi di The Undoing Le Verità non Dette sbarcano finalmente anche nel prime italiano firmato Sky. A partire da domani, 8 gennaio, la coppia formata da Nicole Kidman e Hugh Grant porterà sullo schermo un intricato giallo, un dramma ad alta tensione che sicuramente irretirà il pubblico rimasto orfano di Big Little Lies e non solo per la presenza della stessa protagonista ma anche per i temi trattati.

La serie evento targata HBO, ambientata nell’esclusivo Upper East Side di Manhattan, è sicuramente una delle più attese di questo inizio anno soprattutto per chi ama i family drama con atmosfere da thriller psicologico che da domani, venerdì 8 gennaio alle 21.15, si ritroveranno su Sky Atlantic per seguire i primi episodi. I più curiosi potranno sfruttare il servizio on demand o il proprio account Now Tv per vedere tutti gli episodi che saranno disponibili da domani mattina alle 6.00.

Creata da David E. Kelly e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, The Undoing Le verità non dette porta sullo schermo la perfetta vita di Grace Fraser, una terapista newyorkese di successo, al fianco al marito Jonathan Fraser, uno stimato oncologo. A rovinare tutto è un violento omicidio che metterà a rischio la loro vita, le loro carriere e anche il loro rapporto a causa delle verità non dette che adesso creano dubbi e crepe tra loro.

Cast e personaggi di The Undoing Le Verità non Dette prenderanno forma in tv ma nascono dal romanzo di Jean Hanff Korelitz You Should Have Known. Accanto ai due protagonisti ci saranno: Noah Jupe nei panni di Henry Fraser, il figlio di Grace e Jonathan; Matilda De Angelis è Elena Alves, la madre di Miguel, un compagno di scuola di Henry, e vittima di un misterioso assassino; Édgar Ramírez è il Detective Joe Mendoza, chiamato ad indagare sulla morte di Elena; Ismael Cruz Córdova è Fernando Alves, il marito di Elena e il padre di Miguel; Donald Sutherland è Franklin Reinhardt, il padre di Grace; Lily Rabe è Sylvia Steinetz, la migliore amica di Grace; Noma Dumezweni è Haley Fitzgerald, vecchia data di Franklin e avvocato di Jonathan in aula; Sofie Gråbøl è Catherine Stamper, l’avvocata dell’accusa.