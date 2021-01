La battaglia tecnologia tra PS5 e Xbox Series X è cominciata, e andrà avanti per un bel po’ di anni. Come di consueto, per Sony e Microsoft si prospetta uno scontro a suon di innovazioni, che avranno l’onere di infoltire i ranghi delle rispettive community. Non di solo software vivono i videogiocatori, con le implementazioni hardware che hanno il loro peso specifico.

Ne sono un chiaro esempio tentativi come i vari PS Move e Kinect che, seppur non in maniera decisiva, hanno provato a smuovere le cose. La parola d’ordine, in questa nuova generazione di console, è pragmatismo. Impiegare forze e compiere sforzi per portare a casa il risultato e, al contempo, creare un qualcosa di duraturo nel tempo.

È quello che sostanzialmente è accaduto con il DualSense, il nuovo pad di PS5 che evidentemente ha solleticato anche i vertici di Microsoft. Che per Xbox Series X potrebbero pensare a qualcosa di molto simile per il prossimo futuro.

Xbox Series X, nuovo pad all’orizzonte?

Le indiscrezioni sono trapelate in rete, e riportano di un sondaggio operato dalla casa di Redmond proprio sulla questione pad. In sostanza, i vertici della compagnia statunitense hanno voluto tastare il terreno tra i propri aficionados, per capire quanto le nuove feature del pad targato Sony abbiano colpito la community.

Un modo per fare il punto della situazione in vista del futuro, considerando la linea conservativa che la nuova Xbox Series X ha scelto di adottare. Non è chiaramente da escludere un cambio di rotta nel prossimo futuro, con le novità che potrebbero palesarsi sotto forma di controller in edizione Pro.

Una strada che non sarebbe nuova, e che potrebbe quindi portare sugli scaffali novità sotto il profilo hardware che potrebbero essere utili a infiammare la sfida. Con la componente software, costituita dai diversi giochi e (e in particolar modo le esclusive) che completeranno il quadro generale.

