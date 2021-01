Il racconto anacronistico – ma sorprendentemente fresco e accattivante – dell’adolescenza di Emily Dickinson è pronto a una stagione più sofisticata, sexy e matura. È la promessa di Hailee Steinfeld, protagonista di Dickinson 2, su Apple TV+ dall’8 gennaio con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana.

Poco meno di un mese fa la serie creata, sceneggiata e prodotta da Alena Smith – rinnovata per una terza stagione – ha offerto un primo assaggio delle novità in arrivo in un trailer che immortala la giovane protagonista in una fase di intensa produzione poetica. L’amica Sue (Ella Hunt), legata a Emily da un rapporto romantico ma ormai sposata con il fratello Austin (Adrian Enscoe), tenta di convincere la protagonista a condividere con il mondo i suoi versi.

Inserita ormai nei più vivaci circoli sociali, decide dunque di presentarle Sam Bowles (Finn Jones), caporedattore di un quotidiano e interessato alle nuove voci letterarie. Emily, tuttavia, è assalita dai dubbi: una parte di lei valuta la possibilità di affermarsi e sopravvivere così al tempo, l’altra soffre di continui cali d’autostima e si chiede se la fama non sia qualcosa di molto pericoloso. Il primo trailer di Dickinson 2 sintetizza l’indecisione della ragazza rivelando un litigio tra Emily e Sue. La giovane poetessa si avvicina molto al nuovo amico Sam per poi ritrovarsi ancora una volta a stretto contratto con la Morte, anche in questa stagione interpretata da Wiz Khalifa.

Che i nuovi episodi avrebbero esplorato l’ambivalenza di Emily Dickinson riguardo la fama era stato anticipato dalla showrunner Alena Smith, ma da un nuovo video in anteprima – che rivela i primi cinque minuti dell’episodio di apertura di Dickinson 2 su Apple TV+ – emerge anche la nuova centralità della stampa, dalla quale potrebbe trarre spunto il ruolo del nuovo arrivo Sam Bowles.

È già chiaro, dunque, che gli episodi di Dickinson 2 su Apple TV+ saranno del tutto improntati al cambiamento. Non vedo l’ora che il pubblico riabbracci questi personaggi, ha anticipato Smith, ma scoprirà anche che le cose in casa [Dickinson] sono cambiate. Abbiamo finalmente la possibilità di aprire le ali ed espandere il nostro mondo. Da un punto di vista storico, questa espansione si riflette nello svolgersi degli eventi, ambientati nel XIX secolo a ridotto della guerra civile americana. Hailee Steinfeld ha promesso alcuni colpi di scena e dei momenti inattesi, aggiungendo che con l’arrivo dei nuovi personaggi le cose si faranno alquanto movimentate.

Come detto, il primo dei nuovi arrivi è il giovane e ambizioso Finn Jones. Il secondo è Henry Ship Shipley (Pico Alexander), un giovane che dopo aver abbandonato il college di Amherst si avvicina ai Dickinson e scopre di avere un’intesa con Vinnie. Ad arricchire il cast della serie in questa nuova stagione anche Nick Kroll nei panni di Edgar Allan Poe e Timothy Simons in quelli di Frederick Law Olmstead, mentre Will Pullen è Nessuno e Ayo Edebiri interpreta Hattie, una piccola istigatrice parecchio saccente introdotta nella storia per esplorare le vite interiori dei personaggi afroamericani nella serie.

I primi tre episodi di Dickinson 2 arrivano su Apple TV+ l’8 gennaio 2021. Questo il video in anteprima con i minuti d’apertura della seconda stagione: