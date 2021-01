Già trasmesso un anno fa in prima visione assoluta, torna in onda I Miserabili su Rai3, in tre serate a partire dalla Befana. La miniserie in tre parti, adattamento televisivo del capolavoro di Victor Hugo del 1862, è una produzione BBC arrivata in Italia nel 2019 proprio su Rai3 (attualmente non disponibile nel catalogo streaming di RaiPlay).

Il romanzo storico ottocentesco di Hugo che torna in onda con I Miserabili su Rai3 è solo l’ultimo di tanti adattamenti più o meno fedeli dell’opera. Dal titolo omonimo de Les Misérables, la miniserie è stata girata in Belgio e nella Francia del Nord per la regia di Tom Shankland, regista e sceneggiatore inglese nominato per il Primetime Emmy Award nel 2015 per la miglior regia di una miniserie per The Missing. La sceneggiatura è firmata da Andrew Davies, già responsabile per la BBC degli adattamenti di altre due serie ispirate a grandi capolavori letterari come Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen e Guerra e Pace di Lev Tolstoj.

Con un’ambientazione fedele a quella del romanzo, la miniserie I Miserabili su Rai3 fa rivivere la Francia della restaurazione post-napoleonica del 1815, raccontando le vicende degli abitanti dei bassifondi della società francese di inizio secolo. Dominic West (forse il futuro Carlo d’Inghilterra nella quinta e sesta stagione di The Crown) è il protagonista Jean Valjean, l’eroe ingiustamente condannato ai lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Al suo fianco nel cast Lily Collins (protagonista di Biancaneve e della serie Netflix Emily in Paris), qui nel ruolo della povera Fantine, ragazza madre costretta a prostituirsi per tirare su la figlioletta Cosette; David Oyelowo è l’interprete di Javert, l’ispettore di polizia che perseguita il protagonista; Adeel Akhtar e Olivia Colman (la Regina Elisabetta II in The Crown per la terza e quarta stagione) interpretano rispettivamente il signore e la signora Thénardier, proprietari di una locanda e tutori di Cosette.

Dopo quasi vent’anni di lavori forzati, Jean Valjean prova a reinserirsi nella società affrontando atroci pregiudizi nei confronti degli ex galeotti. Ad aiutarlo sono il vescovo Myriel e la prostituta Fantine, che in punto di morte gli affida la figlioletta Cosette: con lei Valjean si rifugia a Parigi, finendo poi coinvolto nell’insurrezione antimonarchica del 1832.

I Miserabili su Rai3 torna in onda il 6 gennaio in prima serata con la prima delle tre puntate della miniserie, per complessivi sei episodi: gli altri due appuntamenti sono previsti giovedì 7 gennaio alle 21:20 e sabato 9 gennaio alle 21:25, dopo Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini.