Comincia bene il 2021 per ben 14 smartphone e tablet concepiti da produttori come Huawei e Honor, nonostante le informazioni trapelate oggi 6 gennaio riguardino in modo specifico il mercato cinese. A quanto pare, infatti, diversi prodotti stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 11 in versione stabile, gettando presupposti importanti ed interessanti anche per il pubblico europeo. In attesa di segnali significativi anche in Italia, cerchiamo di capire cosa stia avvenendo da un po’ di ore a questa parte.

Quali prodotti Huawei e Honor sono pronti per EMUI 11 stabile in Cina

Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che tra i prodotti dichiarati pronti a scaricare l’aggiornamento con EMUI 11, ci siano alcuni dispositivi Huawei e Honor molto popolari in Italia. Vedere per credere il caso di Huawei Mate 20, che nelle scorse settimane aveva fatto emergere alcune indicazioni molto interessanti con la beta dell’upgrade nel nostro Paese sul fronte batteria. Ne ho parlato con un articolo specifico in merito. A testimonianza del fatto che siamo avanti in questo senso, oggi abbiamo alcuni verdetti da condividere.

Stando alle ultime informazioni fornite da Huawei Central, l’aggiornamento con EMUI 11 in Cina è ormai pronto in versione stabile per prodotti come i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G e Huawei Mate X. Per l’intera famiglia, si parla del pacchetto software EMUI 11.0.0.125. Andando avanti, troviamo Huawei Nova 5 Pro con EMUI 11.0.0.127/128, MediaPad M6 8.4, MediaPad M6 10.8 e MediaPad M6 Turbo Edition con EMUI 11.0.0.125.

Occhio anche al mondo Honor ed in particolare a prodotti come Honor 20, Honor 20 Pro e Honor V20, coi quali siamo arrivati ufficialmente a Magic UI 4 versione 11.0.0.125 in Cina. A chiudere la tornata abbiamo Honor Magic 2 con Magic UI 4 versione 11.0.0.125. Insomma, stiamo facendo passi da gigante per quanto riguarda la piena distribuzione dell’aggiornamento EMUI 11.