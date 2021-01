Arrivano ancora una volta indicazioni importanti a proposito dei problemi Tiscali Mail, emersi nella giornata di domenica e a quanto pare attuali anche oggi 6 gennaio. Ad alcuni, infatti, il servizio ancora non funziona, mentre dai social non sono pervenute ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dello staff dopo le informazioni che ho portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Insomma, una vicenda che anche questo mercoledì va esaminata più da vicino per capire bene cosa stia avvenendo.

Problemi Tiscali Mail anche il 6 gennaio: perché ad alcuni non funziona

Da giorni, parlando di problemi Tiscali Mail, si menziona la questione DNS, al di là delle voci mai ufficializzate (almeno pubblicamente) a proposito di un presunto attacco hacker. La natura stessa della problematica, ci dice che avremo una fase non si sa quanto lunga durante la quale ad alcuni funzionerà il servizio e ad altri no. Insomma, qualora l’anomalia sia stata risolta dai tecnici, dovremo armarci ugualmente di pazienza, in quanto ci vorranno delle ore prima che la webmail risulti raggiungibile ed utilizzabile da tutti.

Questo, almeno, quello che ci dice la storia sui down che coinvolgono i DNS. Con ogni probabilità, i problemi Tiscali Mail non rappresenteranno un’eccezione sotto questo punto di vista. Il fatto stesso che su Down Detector ci siano segnalazioni, ma al momento non ai livelli dei giorni scorsi, sembrano confermare la tesi appena riportata. L’evoluzione della curva, in giornata, ci dirà di più sotto questo punto di vista, ma è chiaro che la situazione sembra essere ormai delineata.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori comunicazioni ufficiali a proposito dei problemi Tiscali Mail il 6 gennaio, considerando il fatto che a qualcuno ancora non funziona questa mattina. A voi come vanno le cose in queste ore? Commentate pure qui di seguito.