Attimi di paura per i fan di The Walking Dead e per la stessa Samantha Morton che ha vestito i panni di Alpha, leader dei Sussurratori nelle ultime due stagioni. Ma cosa è successo di preciso? Dopo qualche giorno di silenzio, su Twitter è apparsa la foto di Samantha Morton in ospedale con tanto di mascherina e visiera pronta a tenerla al sicuro ma nessuna rivelazione precisa su quanto è accaduto. L’attrice ringrazia gli infermieri e i medici che l’hanno presa in cura, rivela di aver visto con i suoi occhi la “zona rossa” in ospedale e invita tutti a tenere la mascherina.

Gli ultimi due indizi hanno subito fatto pensare al Coronavirus ma, a quanto pare, non è così, almeno non del tutto. In una dichiarazione inviata al quotidiano britannico Daily Mail, un rappresentante dell’attrice avrebbe spiegato che la sua assistita è stata ricoverata per il Coronavirus ma in realtà avrebbe avuto uno shock anafilattico, una grave reazione allergica che può causare difficoltà respiratorie, irritazioni cutanee, nausea e altri sintomi simili proprio a quelli del virus.

In particolare, spiega che Samantha Morton è stata ricoverata in ospedale per Covid 19 “Poiché la sua temperatura era molto alta e aveva problemi di respirazione, è stata nel reparto Covid-19 per diverse ore, dove ha assistito in prima persona all’attuale situazione scioccante nei nostri ospedali”. Questo spiegherebbe il suo messaggio sulla “zona rossa” che ha visto con i suoi occhi e l’invito a tutti a tenere la mascherina. Il messaggio del suo rappresentate termina poi rivelando che la nostra Alpha è già a casa e si sta riprendendo accanto ai suoi cari. I suoi ultimi tweet sono di ringraziamento ai sanitari mentre su Instagram tutto tace e non ha annunciato nemmeno il suo ritorno a casa.