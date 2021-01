Recentemente è stato svelato lo Xiaomi Mi 11 in Cina, che dovrebbe essere seguito dal modello Pro tra febbraio e marzo. Tuttavia, come riportato da ‘gizmochina.com‘, alcuni rapporti hanno evidenziato anche la possibilità venga presentato anche lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G, inserito tra i nove telefoni che il produttore cinese avrebbe pianificato di lanciare all’inizio del nuovo anno. Si dice anche che lo stesso dispositivo, o la sua variante, potrebbe debuttare come POCO F2 in alcune regioni.

C’è un video, che trovate in calce all’articolo, che vede protagonista proprio lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G, in cui viene mostrato nelle nuance cromatiche blu e nera. Le immagini lasciano pensare che il device si presenterà come la versione in miniatura dello Xiaomi Mi 11, con schermo piatto e perforato. Il modulo della fotocamera di forma quadrata sul retro sembra una versione semplice dell’alloggiamento della fotocamera presente sul fratello maggiore. Lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G potrebbe includere un display LCD IPS (cosa che lascia intendere non ci sarà spazio per il lettore di impronte digitali collocato sotto il pannello, anche se nel video non ci è parso di scorgere nemmeno il supporto fisico per il sensore posteriore o laterale) con frequenza di refresh rate a 120Hz e risoluzione FullHD+ (l’ultimo dettaglio è ancora da verificare, ma noi ci speriamo).

Non ci sono notizie per quanto riguarda la fotocamera frontale. Il device verrà alimentato dal processore Snapdragon 732G, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La configurazione della fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP, un obiettivo secondario da 8MP ed uno da 5MP. Si è anche affermato che lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G verrà venduto in Vietnam entro la fine di marzo ad un prezzo di circa 7500,000 VND o 800,000 VND (tra i 324 ed i 346 dollari).