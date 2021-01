Era stato rilasciato poche ore fa l’aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, come vi abbiamo raccontato in questo articolo: adesso è arrivato il momento di fare altrettanto da parte dei Samsung Galaxy S20, per i quali è stato avviato lo stesso upgrade per quel che riguarda il livello di sicurezza del sistema operativo.

Come riportato da ‘9to5google.com‘, l’aggiornamento in questione per adesso ha colpito solo i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G, lasciando fuori il Samsung Galaxy S20 FE, per cui il pacchetto arriverà più tardi. La distribuzione è partita a livello globale, tanto che su Reddit sono già diverse le segnalazioni degli utenti che l’hanno già ricevuto. L’OTA ha un peso di circa 235MB, e può essere tranquillamente scaricato, date le dimensioni ridotte, tramite la connessione dati del vostro operatore di rete. Oltre alla patch di sicurezza di gennaio 2021, non sembrano essere state introdotte altre novità degne di nota, ma magari solo qualche piccola correzione di bug minori.

Il 14 gennaio toccherà ai Samsung Galaxy S21 esordire sul palcoscenico internazionale: a quel punto sarà interessante capire quali delle funzioni esclusive dei prossimi top di gamma del colosso di Seul (equipaggiati con l’ultima One UI 3.1) verranno predisposte anche per i Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G e S20 FE. Adesso è presto per parlarne, aspettiamo almeno che il portabandiera di quest’anno venga presentato per poi capire cosa riserverà il destino ai quasi ex top di gamma in carica, che per adesso hanno già ricevuto l’aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio 2021. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.