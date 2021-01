Infermiera muore due giorni dopo il vaccino anti Covid in Portogallo: Sonia Acevedo, questo il nome della donna, si era sottoposta alla dose vaccinale Pfizer a distanza di 24 ore dalla sua dipartita. Il paramedico lavorava da 10 anni presso il reparto di pediatria dell’Istituto Nazionale di Oncologia (IPO) di Porto. Come riportato da ‘fanpage.it‘, l’autopsia ha negato ogni collegamento possibile tra il decesso ed il vaccino. Non c’è riferimento alla causa della morte, coperta dal segreto.

Il caso dell’infermiera muore due giorni dopo il vaccino anti Covid in Portogallo aveva scatenato un po’ di preoccupazione nelle ultime ore: le forze governative locali, su sollecito della famiglia, hanno predisposto per risalire alla causa del decesso, in alcun modo collegata alla somministrazione del vaccino. La donna era stata vaccinata lo scorso 30 dicembre, senza riportare effetti collaterali. Il 1 gennaio, all’improvviso, ha perso la vita (il compagno l’ha trovata morta, avvisando poi il padre ed i due figli della 41enne. Adesso il corpo di Sonia Acevedo verrà trasportato a Maia, sua città natale, per essere sepolto dopo una piccola cerimonia cui prenderanno parte solo i familiari più stretti, nel rispetto delle norme anti Covid.

Nel frattempo si continua molto a discutere dell’infermiera muore due giorni dopo il vaccino anti Covid in Portogallo: alcuni hanno pensato ad una bufala, come spesso se ne sentono anche sugli argomenti più delicato al solo scopo di fare ‘notizia’, altri si sono fatti prendere dal panico pensando subito ad un possibile collegamento della morte al vaccino. L’autopsia, ad ogni modo, ha scongiurato ogni nesso tra i due fattori, tant’è che la campagna vaccinale sta proseguendo senza sosta in Portogallo, esattamente come in altri Paesi d’Europa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.