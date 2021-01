I 5 più grandi successi di Adriano Celentano sono un percorso artistico con sentieri fatti di storia, attualità e sentimento. Il Molleggiato è uno dei cantori più autorevoli della storia d’Italia. I suoi brani hanno fatto ballare, innamorare, discutere e riflettere, e il suo potere è stato quello di rendersi interprete di canzoni intramontabili e ancora tremendamente attuali.

Politica, amore, poesia e ironia sono sempre presenti nell’estetica della canzone del Molleggiato, e in questa celebrazione dei 5 più grandi successi di Adriano Celentano troviamo una piccola guida per chiunque voglia conoscere il cantautore milanese partendo dalle basi.

Il Ragazzo Della Via Gluck (1966)

Manifesto realista, verace e sentimentale di un’intera generazione di emigranti e autoctoni che subivano le grandi mutazioni della politica urbanistica, Il Ragazzo Della Via Gluck è il brano-manifesto di Adriano Celentano dal forte taglio autobiografico.

Prisencolinensinainciusol (1972)

Tra glossolalia e inglese maccheronico, Prisencolinensinainciusol è forse il più grande colpo di genio di Adriano Celentano tanto da essere considerato il primo seme di ciò che un giorno sarebbe stato chiamato rap.

Svalutation (1976)

Rock vigoroso e shuffle, Svalutation fa parte di quelle canzoni sempre attuali nella quale troviamo protesta e tematiche sociali: “Siamo in crisi ma senza andare in là, l’America è qua” e altri messaggi sul costo della benzina, il salario esiguo degli italiani e lo Stato che sperpera i denari dei contribuenti.

L’Emozione Non Ha Voce (1999)

Romanticismo d’altri tempi e poesia: “Se ci sei c’è troppa luce”, L’Emozione Non Ha Voce è un grido d’amore che commuove chiunque. Contenuta nel fortunato Io Non So Parlar D’Amore (1999), il singolo è tra i più amati del Molleggiato.

I Want To Know (2019)

Tra i più grandi successi di Adriano Celentano non può mancare I Want To Know, riedizione del brano Vorrei Sapere inserita nel cofanetto della colonna sonora di Adrian, la serie animata.