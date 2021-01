Il finale della prima parte di Vikings 6 conclude provvisoriamente le gesta dei popoli nordici e della lotta per mantenere il potere in Norvegia. Stasera, 6 gennaio, Rai4 manda in onda gli ultimi due episodi che chiudono la prima metà della sesta e ultima stagione.

Vikings 6 è stata rilasciata anche su TimVision in due parti separate; la prima è stata resa disponibile dal 5 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020; la seconda metà è stata pubblicata interamente il 30 dicembre 2020.

In questa prima parte di stagione, Bjorn, sovrano di Kattegat, vede il suo potere insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra la metterà di fronte a una verità terrificante. Ecco le trame degli episodi che vedremo stasera.

Nel primo, l’episodio 6×09 dal titolo Resurrezione, Ubbe e Torvi possono incontrare il loro sconosciuto mentre sono in Islanda; Bjorn riconsidera chi sono veramente i suoi nemici dopo la missione di esplorazione di Erik, il che lo spinge a convincere una vecchia nemesi a unirsi a lui; Ivar si riunisce con una figura vicina.

A seguire, il finale della prima parte di Vikings 6, l’episodio 10 intitolato Un piano ben congedato. Mentre Ivar e Igor continuano a complottare contro Oleg, i re Harald e Bjorn si preparano freneticamente per difendersi dall’invasione, ma resta da vedere gli sforzi del loro rapido lavoro.

Nel cast e personaggi di Vikings 6 troviamo: Katheryn Winnick nei panni di Lagertha; Alexander Ludwig interpreta Bjorn la Corazza; Alex Høgh è Ivan il SenzOssa; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Danila Kozlovsky è Oleg il Profeta; John Kavanagh è Indovino; Peter Franzén è Harald Bellachioma. New entry di stagione, Eric Johnson nei panni del condottiero normanno Eril il rosso; Georgia Hirst interpreta Torvi; Ragga Ragnars nei panni di Gunnhild; e Ray Stevenson che interpreta Othere.

Quando sarà visibile la seconda parte di Vikings 6 in chiaro? Al momento non si hanno notizie certe sulla messa in onda, ma potrebbe arrivare in primavera sulla rete generalista.

L’appuntamento con il finale della prima parte di Vikings 6 è per stasera dalle 21:20 su Rai4.