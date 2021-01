Del fondatore di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, da oltre due mesi non si hanno notizie, è apparentemente scomparso. A destare i sospetti, la sua mancata partecipazione all’episodio finale del talent show televisivo Africa’s Business Heroes per aspiranti startupper africani, da lui lanciato e che fa parte di uno dei progetti filantropici della sua Fondazione. Avrebbe dovuto partecipare alla giuria, ma alla fine di novembre è stato sostituito da un’altra manager di Alibaba, Lucy Peng, secondo quanto riportato dalla stampa americana, e la sua foto è stata rimossa anche dal sito dedicato alla competizione.

Restano però alcune domande. Dove è sparito Jack Ma? E soprattutto: è uscito di scena volontariamente?

L’ansia cresce dunque sulle possibili sorti di questa icona dell’imprenditoria mondiale. Jack Ma è l’uomo più ricco e famoso della Cina, viene considerato una delle menti economiche più innovative e visionarie. Un anno fa, ha lasciato la presidenza di Alibaba, un gruppo economico che sul mercato valeva 460miliardi dollari.

La sua è una storia da self made man. Ex insegnante di inglese, proveniente da una famiglia piuttosto povera, la svolta della sua vita arriva nel 1995 quando si trova negli Stati Uniti in veste di interprete, e tra le sue mani capita un computer connesso a internet. Comincia ad esplorare un motore di ricerca e così si apre un mondo con tutte le potenzialità della rete.Il primo tentativo è costituito da un semplice sito sulla Cina realizzato insieme ad alcuni amici, ma è quanto basta per fare capire a Jackcosa può offrire Internet. Da qui nasce l’idea di fondare Alibaba, nel 1999, che diventerà in poco tempo il gigante del commercio elettronico online.

Un anno fa, a 55 anni, il suo ritiro: a prendere le redini dell’azienda sarà il suo ceo, Daniel Zhang. Il desiderio di Jack Ma è di cambiare vita, dedicarsi alla filantropia e all’educazione, sulla falsariga di Bill Gates.

Ma ritorniamo alla sua sparizione. La sua ultima dichiarazione risale al 24 ottobre scorso quando nel corso di una conferenza stampa a Shangai non risparmiò critiche al sistema bancario e finanziario cinese,accusandolo di soffocare l’innovazione e definendo la normativa globale che disciplina le banche “regole per un club di anziani”. “Dobbiamo dar vita ad uno nuovo – aveva dichiarato – per la nuova generazione. Dobbiamo riformare il sistema attuale”. Mentre la sua ultima apparizione è del 2 novembre quando fu convocato dagli stessi regolatori finanziari per un supplemento di indagine sulla quotazione della sua Ant, il gigante dei servizi finanziari scorporato da Alibaba, di cui Jack Ma controlla la maggioranza delle azioni. La quotazione viene bloccata e la sua piattaforma è oggetto di indagini antitrust delle autorità cinesi per presunte pratiche monopolistiche. L’idea di Pechino riguarda la necessità di regolare queste enormi compagnie perché non crescano fino a dominare l’intero settore.

Insomma si tratta pur sempre del regime cinese, che non ammette critiche né tantomeno prove di forza. Tutto il mondo se ne è reso conto con la pandemia e con le misure totalizzanti e durissime messe in atto dal governo cinese per la popolazione.

Jack Ma si ispira a Forrest Gump, il suo film preferito: “Me ne andrò ancora giovane per godermi la vita, proprio come Forrest Gump”, ha più volte detto.

Chi l’ha visto dunque Jack Ma? Gli hanno imposto solo un periodo di silenzio da quel 24 ottobre? Eppure è l’uomo più potente e ricco della Cina. Ma chi comanda sono altri.

Ha sempre sostenuto di non voler morire in ufficio: vuol dire che si trovasotto un ombrellone in spiaggia, a godersi la vita?

Non resta che rivolgere un appello a Federica Sciarelli, con la sua seguitissima trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?: potrà mettersi sulle tracce di Jack Ma e farlo ricomparire?