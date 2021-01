Lauren Graham lascia Lo Straordinario Mondo di Zoey 2: dopo una sola stagione e un’apparizione nella première dei nuovi episodi, in onda dal 5 gennaio su NBC, l’attrice di Gilmore Girls dice addio alla comedy per dedicarsi ad un altro progetto.

Il debutto della seconda stagione è stata un’amara sorpresa per i telespettatori, che inaspettatamente hanno scoperto l’uscita di scena del suo personaggio: Lauren Graham lascia Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 con la partenza di Joan, che lascia gli Stati Uniti alla volta di Singapore, cedendo il suo posto di lavoro alla protagonista Zoey Clarke (Jane Levy).

Lo showrunner della serie Austin Winsberg ha spiegato perché Lauren Graham lascia Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 dopo un solo episodio: a determinare la scelta dell’attrice è stato il sovrapporsi di due impegni professionali, quello con la comedy musicale di NBC e l’imminente inizio della produzione della serie di Disney+ The Mighty Ducks: Game Changers, di cui la Graham sarà protagonista insieme ad Emilio Estevez.

A complicare i piani dell’ex Lorelai di Una Mamma Per Amica è stata l’emergenza Covid-19, che facendo ritardare le riprese della serie NBC ha finito per sovrapporre le date delle riprese dei due format, impedendole di partecipare ad entrambi: il risultato è che Lauren Graham lascia Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, preferendole una serie di Disney+ in cui non solo è protagonista ma anche co-produttrice. Una scelta inevitabile, dunque, quella di salutare il personaggio di Joan, che pur essendo rilevante nella serie vedeva la sua interprete indicata solo come guest star.

Come ha spiegato Winsberg a The Hollywood Reporter, Lauren Graham lascia Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 nonostante il suo personaggio fosse inizialmente previsto per tutto l’arco temporale della stagione.

Mi sarebbe piaciuto che fosse più presente nella seconda stagione. Sfortunatamente, il personaggio di Joan è stato una vittima della programmazione COVID. Lauren si era impegnata a fare un altro spettacolo che avrebbe dovuto essere girato quando siamo entrati in produzione. Ma la pandemia ha cambiato tutto questo ed entrambi gli spettacoli hanno finito per girare a allo stesso tempo. Quindi, non c’era modo per lei di fare entrambe le cose .

Non è escluso, però, che compatibilmente con gli impegni dell’attrice si possa realizzare un’apparizione come guest star, ha aggiunto lo showrunner: “La porta è sempre aperta per il ritorno di Lauren e Joan, e niente mi renderebbe più felice che riaverla“.

In Italia Lo Straordinario Mondo di Zoey è disponibile in esclusiva su Raiplay coi 12 episodi della prima stagione.