Seguendo la scia dei tanti rinvii videoludici del 2020 – pensiamo al caso eclatante di Cyberpunk 2077 -, anche Far Cry 6 non è riuscito a rispettare i piani iniziali. Previsto al debutto il 18 febbraio 2021, il sesto capitolo della celebra saga sparacchina di stampo open world è stato rimandato a data da destinarsi dagli autori di casa Ubisoft, che non hanno più fornito indicazioni più precise in merito – limitandosi ad una generica primavera del 2021.

E se è vero che gli appassionati sono impazienti di lanciarsi in questa nuova avventura in cui vedremo tra i protagonisti anche l’attore statunitense con cittadinanza italiana Giancarlo Esposito, allo stesso modo è naturale che i rumor sulla possibile data di uscita di Far Cry 6 si affollino sulle pagine del web. Era successo già su Xbox Store, che voleva la pubblicazione del videogame nel corso del prossimo mese di maggio, e succede anche oggi, 5 gennaio 2020. Sì perché, come potete verificare anche voi nel tweet presente poco più in basso in questo stesso articolo, l’utente Twitter Idle Sloth ha scovato la release del nuovo Far Cry sui listini del rivenditore olandese Proxis.

(Rumor) Far Cry 6 Potential Release Date on April 30th from Dutch online retailer Proxis 👀



Source:https://t.co/f4iLMSXiIF pic.twitter.com/tZl3UrFZIL — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) January 4, 2021

Stando al retailer, Far Cry 6 dovrebbe uscire il 30 aprile 2021 su tutte le piattaforme di riferimento, vale a dire PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e le console di nuova generazione di Sony e Microsoft – le richiestissime e praticamente introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Come spesso accade in questi casi, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del negozio online, ma non sembra così irrealistico pensare che il gioco possa arrivare in questa data considerando che sarebbe compresa all’interno dell’anno fiscale 2021-2022, ovvero il periodo già indicato in precedenza da Ubisoft. A questo punto non ci resta che attendere smentite o conferme da parte della software house d’Oltralpe. Anche voi siete incuriositi dal nuovo episodio del franchise? Ditecelo nei commenti.