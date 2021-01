Il massimo top di gamma del produttore cinese sarà il OnePlus 9 Pro, che dovrebbe vedere sensibilmente migliorate le prestazioni della ricarica wireless. Come riportato da ‘voice.com‘, Max Jambor ha affermato che il dispositivo sarà capace di supportare la ricarica wireless a 45W, un decisivo passo in avanti rispetto alla ricarica wireless a 30W che caratterizza il OnePlus 8 Pro. Dispositivi che offrono prestazioni analoghe sono il Huawei P40+ e l’Oppo Ace 2, e quindi smartphone di valore assoluto (su questo sarete d’accordo).

In ogni caso, la Warp Charge 30 Wireless del OnePlus 8 Pro, per farsi un’idea di cosa esattamente si sta parlando, è in grado di ricarica la batteria dal 1 al 50% in mezz’ora, tempi che la Warp Charge Wireless a 45W riuscirà a ridurre ancora di più. La novità dovrebbe riguardare solo il OnePlus 9 Pro, mentre il OnePlus 9 adotterà la Warp Charge Wireless a 30W del OnePlus 8 Pro. Inutile dirvi che la batteria del OnePlus 9 Pro potrà essere impiegata anche per ricaricare altri dispositivi (come nel caso di smartwatch e cuffie Bluetooth) attraverso il procedimento del reverse charging wireless, sebbene ad una velocità ridotta. Il OnePlus 9 potrà anch’esso sfruttare tale caratteristica, cosa che non era mai accaduta prima per quanto riguarda il modello standard (finora la funzione era rimasta appannaggio del modello più avanzato).

La versione più potenziata includerà uno schermo con diagonale da 6.7 pollici e frequenza di refresh rate a 144GHz, il processore Snapdragon 888 ed una batteria dalla capacità sicuramente superiore ai 4500mAh (che dovrebbe essere quella che contraddistinguerà l’unità energetica del OnePlus 9). I prossimi top di gamma del produttore cinese, probabilmente insieme al OnePlus 9 Lite, saranno presentati nel mese di marzo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.