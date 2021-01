Potrebbe chiamarsi The Pillars Of Hercules il documentario su Elton John sul quale sono in corso le trattative con i vertici di Netflix. Lo rivela il The Sun, e scopriamo che la novità includerà filmati inediti dei backstage dei concerti di Sir Elton negli anni ’70 con documenti mai visti prima che lo ritraggono insieme a John Lennon.

Al centro della storia ci sono le dinamiche interne della Elton John Band che non sono state mostrate nel biopic Rocketman uscito nel 2019. L’opera è un work in progress sul quale il chitarrista Davey Johnstone sta lavorando da diversi anni. Sul sito EltonJohnWorld, infatti, troviamo un teaser caricato addirittura nel 2014, ben 7 anni fa.

Per quest’opera Davey riferisce di avere la benedizione dello stesso Elton John e del marito David Furnish. Il documentario su Elton John si chiamerà The Pillars Of Hercules (“Le Colonne D’Ercole”) per riprendere il nome d’arte completo del cantautore britannico, che sarebbe Sir Elton Hercules John. A che punto sono i lavori? Davey Johnston ha risposto a questa domanda durante un’intervista rilasciata per il podcast Greatest Music Of All Time: “Saremo pronti per Pasqua“, dice il chitarrista nell’attesa di concludere le ultime due interviste che verranno poi inserite nel montaggio dopo la fine di gennaio.

Il focus sarà principalmente sul concerto al Madison Square Garden di New York del 1974, quando John Lennon salì sul palco per celebrare il giorno del Ringraziamento. La scelta di diluire i tempi della lavorazione arriverebbe proprio da Sir Elton, che non intendeva chiudere il docufilm in corrispondenza dell’uscita di Rocketman.

Per il momento, dunque, di The Pillars Of Hercules non è nota la data di uscita, ma secondo le rivelazioni del chitarrista potremo vederlo entro il 2021. Il documentario su Elton John sarà il terzo lavoro monografico sulla star britannica dopo Elton John: Me, Myself And I (2007) e Elton John: Uncesored (2019).