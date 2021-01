Tutti pazzi per The Mandalorian. Secondo un report pubblicato da TorrentFreak, la serie di Disney+ è la più piratata del 2020. Un record per lo show del franchise di Star Wars, che fin dal suo debutto aveva conquistato gli appassionati della saga stellare grazie all’introduzione del piccolo Yoda, il cui vero nome è Grogu com’è stato svelato nella seconda stagione.

The Mandalorian passa così dal terzo posto del 2019 al primo, spodestando il record detenuto finora da Il Trono di Spade, che nell’anno precedente si era piazzato in cima alle serie più scaricate. Per quasi un decennio, lo show fantasy di HBO ha conservato il primato di questa classifica. Con la sua conclusione nel maggio 2019, i fan orfani dell’universo creato da George R.R. Martin sono in attesa dello spin-off House of the Dragon, annunciato con il suo cast, lasciando la porta aperta all’era di Mando e del Bambino.

TorrentFreak è un fedele indicatore di download nell’era del digitale, spesso utilizzato in passato per calcolare quante volte uno show viene piratato.

Di solito, a dominare questa classifica sono le serie fantascientifiche, fantasy e con i supereroi, e anche nel 2020 è stato così. Dopo The Mandalorian, i quattro show più piratati sono i seguenti: The Boys di Amazon Prime Video (che ha confermato il suo successo di pubblico e critica, rinnovato la scorsa estate per una terza stagione ancor prima del debutto della seconda); segue Westworld di HBO, giunto alla terza stagione; poi c’è Vikings, la serie storica di History e pubblicata in Italia su TimVision, che si appresta a concludere la sua corsa; e infine c’è Star Trek: Picard della CBS, serie ambientata nell’universo di Star Trek con protagonista il personaggio interpretato da Patrick Stewart.

Nella lista delle serie più piratate del 2020 c’è anche l’animazione con Rick and Morty. Immancabile l’apocalittico The Walking Dead, giunto all’undicesima stagione, e serie di supereroi DC come Arrow (terminato lo scorso anno) e The Flash (in arrivo la settima stagione). Sorprende infine trovare The Outsider, l’horror thriller di HBO tratto dal romanzo di Stephen King, cancellato dopo un’unica stagione.