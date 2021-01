Parte un ostinato, assecondano i fiati, il basso incalza e poi una voce al megafono: Bvlgari Black Swing di Achille Lauro è la rivisitazione della hit Bvlgari contenuta nel quarto album in studio Pour L’Amour (2018). Con 1920 Achille Lauro ha chiuso la trilogia iniziata con 1969 e 1990, una trinità di suoni che Lauro De Marinis ha scelto per omaggiare i momenti più importanti della storia della musica del Novecento.

1920 racconta il primo dopoguerra, il Proibizionismo e lo fa con il linguaggio dello swing, servito con un’intera orchestra che l’artista chiama The Untouchable Band – “banda degli intoccabili”, un chiaro riferimento agli agenti che arrestarono Al Capone – e con la quale rivisita i grandi classici del secolo scorso proponendo, tra una portata e l’altra, anche i successi del suo repertorio.

La prima bomba sganciata è stata Jingle Bell Rock, un featuring con Annalisa arrivato giusto in tempo per accogliere il Natale. A questo giro Achille Lauro lancia il nuovo estratto che suona tanto come una rimpatriata con i vecchi fra, visto che ci ritroviamo a banchettare con Gemitaiz e Izi.

Bvlgari Black Swing di Achille Lauro brilla per gli ottoni e il chiaroscuro che costellano l’intero disco, cita Gli Aristogatti – “Tutti quanti voglion fare il rap/Tutti quanti voglion fare il jazz” – e si conclude con un’irresistibile jam session tra strumentisti e coristi. Viene da chiedersi cosa c’entri tutto questo con il rap. Fa un certo effetto sentire Izi e Gemitaiz floware mentre là sotto la musica è fatta di shuffle, swingate audaci e pianoforti frenetici, ma il risultato è eccellente e dimostra che etichettare un genere potrebbe non essere più necessario.

Ai riferimenti sessuali di Izi si uniscono vecchi ricordi di Gemitaiz che cita il video di Thoiry di Achille Lauro per il quale le forze dell’ordine contattarono la No Face Agency per disordine pubblico. Una rimpatriata, ancora una volta, è il sentimento che avvertiamo quando sentiamo Bvlgari Black Swing di Achille Lauro.

[Intro: Achille Lauro]

Buonasera signore e signori

Benvenuti a Chicago 1920

[Strofa 1: Achille Lauro]

(Wow) Sono Coco Chanel (Oddio)

La mia band suona il jazz (Dio mio)

È il Cirque du Soleil (Et voila)

Sono Moira Orfei

Lei vuole che la spoglio, ra-pa-pa-pa (Eh)

Come un criminale, vroom (Yes)

[Pre-Ritornello: Achille Lauro]

Bauhaus, club kitsch

Paillettes, Paris

Roulotte, c’est chic

New York, black swing

[Ritornello: Achille Lauro]

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

[Strofa 2: IZI]

Sono un bulgaro con la maschera

Suono i bonghi, fumo bong, canto “Mas Que Nada”

Ma quale sfilata, darò una lumata

Qua c’è sfiga e f..a insieme, sembra una sfigata

Sono il cappellaio matto della situazione

Perché te lo sbatto in ogni situazione

Questa tipa va alla grande, m’ama il glande

Canta come Cocciante, spumeggiante!

Mi specchio e sono un po’ ubriaco, fumo gelato

Sono nemico dello Stato, dal quarto stato

Voi sopra il beat non siete in grado perché siete fessi

Sto in commissariato senza i documenti

Tu che hai i soldi di tuo padre, cosa ti lamenti?

Sono stato quindici anni senza gli indumenti

Stavo senza alimenti, sull’attenti

So che parli, ma menti, parlamenti

Siete identici

[Ritornello: Achille Lauro]

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

(Tutti quanti voglion fare il rap, Alleluia)

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti voglion fare il jazz, Alleluia

[Strofa 3: Gemitaiz]

Bulgari, siamo le bestie al circo

Fumiamo anche il filtro sulle scale dell’Hilton

Arriviamo in venti e spacchiamo i locali (Baby)

Sembriamo ciechi, abbiamo gli occhiali

Allora con te, ballo con te, stappo il Dom Pé’

Ho il flow che fuma once

Ho una bella voce, Lola Ponce

Il drink dolce, oltre salto il ponte

Tre delinquenti senza i documenti in festa da Thoiry

Frate’, è una giungla qui, tu corri coi bulgari

[Ritornello: Achille Lauro]

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

(Tutti quanti voglion fare il jazz, Alleluia)

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti voglion fare il jazz, Alleluia

[Post-Ritornello: Achille Lauro]

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti voglion fare il jazz, Alleluia

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti

BVLGARI BVLGARI, BVLGARI BVLGARI

Tutti quanti voglion fare il jazz

[Outro]

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz (Alleluia)

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz (Alleluia)

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz (Alleluia)

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz (Alleluia)

Tutti quanti

Tutti quanti

Tutti quanti voglion fare il jazz