Entro quanto arriverà l’accredito del rimborso cashback di Stato sugli IBAN associati al programma? Da quando dunque la cifra maturata potrà essere visibile sul proprio conto e magari subito spesa per qualsiasi uso? Attraverso il profilo Twitter dell’app IO si apprendono notizie specifiche in merito: peccato che queste non faranno piacere a coloro che si aspettavano una immediata disponibilità della cifra.

Come raccontato già la settimana scorsa e ora visibile anche in app IO, il conteggio definitivo del rimborso cashback dovuto arriverà solo dopo il 10 gennaio. Nel conteggio devono rientrare tutte le operazioni di acquisto effettuate entro il 31 dicembre, dunque il lasso di tempo appena menzionato serve agli istituti bancari per contabilizzare tutti i movimenti sui conti degli iscritti al programma. Ciò tuttavia non vuol dire che a partire dal giorno 11 gennaio la cifra dovuta sarà presente sul conto bancario dei cittadini italiani. Per questo passaggio fondamentale bisognerà attendere anche fino a marzo.

Nel tweet in chiusura articolo, la tempistica dell’accredito del rimborso cashback è ben chiara. A partire dalla data del 10 gennaio. potrebbero essere necessari fino a 60 giorni prima della disponibilità della cifra. Con un rapido calcolo, l’appuntamento limite sarebbe fissato entro l’11 marzo insomma. Non è detto che la somma dovuta non possa essere riconosciuta sui conti anche nelle settimane precedenti ma è consigliabile non crearsi delle aspettative già entro questo gennaio.

In attesa del primo rimborso cashback, valido per il periodo di dicembre 2020, va ricordato che è già partita la seconda tranche del programma attivo per il semestre gennaio-giugno 2021. Per questo lasso di tempo, le operazioni da effettuare dovranno essere almeno 50 per accedere al programma. Chi ha già partecipato alla prima fase dell’iniziativa non dovrà effettuare alcuna nuova iscrizione, semmai continuare ad effettuare acquisti preferendo i metodi di pagamento già prescelti o altri che potranno essere aggiunti sull’app IO in base alle proprie esigenze.