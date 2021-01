Storia delle parolacce su Netflix è la nuova docuserie a cui non potrete resistere. Irriverente, volutamente scurrile, in sei episodi si racconta l’origine e l’impatto di alcuni tra gli idiomi volgari più utilizzati nel nostro quotidiano. Un viaggio che inizia nell’antichità, soffermandosi su alcuni momenti storici particolari (come il Rinascimento o l’Ottocento) arrivando fino all’epoca moderna.

Presentata da Nicolas Cage, che fa anche della sorprendente ironia anche su di sé, Storia della parolacce su Netflix accompagna gli spettatori alla scoperta degli albori di sei termini scurrili in particolare, che danno poi titoli ai rispettivi episodi: F**k, Sh*t, Bitch, D**k, Pu**y e Damn. Come avrete capito, la docuserie mira a spiegare il senso di queste parolacce solo nella lingua inglese/americana. Durante il suo viaggio, Cage si avvale della consulenza di esperti di linguistica, come Benjamin K. Bergen, professore di Scienza Cognitiva all’Università della California, Anne H. Charity Hudley, linguista e professoressa di Inglese Afro-Americano, Melissa Mohr, autrice di Holy Sh*t: A Brief History of Swearing e Mireille Miller-Young, docente di Studi sulle donne e il femminismo presso l’Università della California. Nel corso degli episodi intervengono anche attori e comici che hanno fatto delle parolacce un loro marchio di fabbrica nel loro repertorio di battute; tra loro troviamo: Sarah Silverman, Nick Offerman, Patti Harrison, DeRay Davis, London Hughes, Zainab Johnson e Isiah Whitlock Jr.

Una docuserie di sicuro molto originale che dopo i primi minuti ha intenzione di prendersi sul serio e soprattutto non ha paura di utilizzare un linguaggio senza peli sulla lingua. La conduzione di Nicolas Cage, al debutto in una produzione per il piccolo schermo, che si cimenta anche in una simpatica gara per scoprire chi è l’attore che impreca di più a Hollywood (con risultati incredibili). Il viaggio attraverso la storia delle parolacce più comuni non è solo storico, ma passa attraverso diversi campi: la cultura, l’arte, la musica e il cinema, per citarne alcuni.

A dispetto del titolo, la docuserie è in realtà un prodotto istruttivo. Grazie all’intervento degli esperti di linguaggio e semiotica, scopriamo l’uso di tali idiomi volgari e il significato che assumano all’interno di determinate frasi. Alla fine di ogni episodio capiamo come il contesto in cui vengono utilizzate è importante.

Storia della parolacce su Netflix è disponibile dal 5 gennaio 2021 con tutti gli episodi.