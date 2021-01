Il panorama dello streaming si fa sempre più affollato. Dopo il 6 gennaio, data di debutto di Discovery+ in Italia, è il 23 febbraio il giorno da cerchiare in agenda. L’evento è l’arrivo di Star su Disney+, con un catalogo complementare rispetto ai contenuti family-friendly già presenti sulla piattaforma. Un po’ come Hulu negli Stati Uniti, Star accoglierà le produzioni d’intrattenimento per adulti che non troverebbero spazio tra la programmazione destinata ai più piccoli, e arricchirà un’offerta di streaming che può già contare sui giganti Marvel, National Geographic, Star Wars e Pixar.

I canali social ufficiali promettono che l’arrivo di Star su Disney+ porterà molte + serie, molti + film, molte + produzioni originali, molte + risate e molte + emozioni. Per assicurarsi che i contenuti siano fruiti dal pubblico per cui sono concepiti, la piattaforma lancerà il 23 febbraio una funzione di parental control che permetterà di impostare un codice pin e limitarne l’accesso. Il costo degli abbonamenti rimarrà di €6,99 al mese e €69,99 all’anno.

Tra i titoli disponibili al lancio di Star su Disney+ ci saranno alcune novità della serialità statunitense e diversi cult più o meno recenti. La serie più attesa tra i contenuti inediti in Italia è il procedurale Big Sky, ispirato al romanzo The Highway di C.J. Box e adattato per la tv da David E. Kelley, prolifico sceneggiatore e noto creatore di Ally McBeal, Boston Legal, Big Little Lies, Mr. Mercedes e altri successi televisivi. Big Sky è la storia dei detective Cassie Dewell e Cody Hoyt, che uniscono le forze con l’ex poliziotta Jenny Hoyt per indagare sulla scomparsa di due sorelle, rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Una volta scoperto che le due ragazze non sono le uniche a essere scomparse nella zona, i tre si ritrovanoimpegnati in una corsa contro il tempo per fermare un killer che potrebbe mietere altre vittime.

L’arrivo di Star su Disney+ segnerà inoltre il debutto di Love, Victor, teen drama creato da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger come spin-off del film Love, Simon. La serie seguirà le vicende di un nuovo studente della Creekwood High School, Victor, nel pieno di un viaggio alla scoperta di sé. Tra i problemi in casa e le difficoltà nel venire a capo del suo orientamento sessuale, il ragazzo si rivolgerà a Simon per trovare in lui una guida negli anni del liceo.

Gli abbonati potranno poi riscoprire Black-ish, sitcom ideata da Kenya Barris e incentrata sulle vicende di una famiglia afroamericana alle prese con tutte le idiosincrasie della società statunitense, dall’integrazione agli abusi della polizia. Centrata sull’esperienza di vita di una piccola comunità afroamericana anche Atlanta, la storia della complessa gioventù di Earn Marks (Donald Glover) e del suo microcosmo di conoscenze e affetti. La serie, di cui si attendono la terza e la quarta stagione, è stata esaltata fin dal debutto per i suoi pungenti spunti di riflessione sulla povertà e il razzismo negli Stati Uniti, la brutalità della polizia, i compromessi da accettare per il successo e le derive dei social media.

Il debutto di Star su Disney+ porterà con sé anche una lunga scia di classici della serialità televisiva, dalle eterne Lost e Desperate Housewives alle altrettanto intramontabili How I Met Your Mother, X-Files e Prison Break. Previste in catalogo al lancio del servizio anche I Griffin, 24 e i vari capitoli del franchise Die Hard.

Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ 🤩

Molte + Serie, Molti + Film, Molte + Produzioni Originali, Molte + Risate, Molte + Emozioni 🤯

Preparatevi per il 23 Febbraio! ⭐ pic.twitter.com/t519eFmsPP — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 4, 2021