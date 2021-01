Siamo ancora in piena emergenza Covid ed in un momento storico complicato come questo, con la seconda ondata di contagi in atto, può essere utile un punto di riferimento per quanto riguarda la migliore selezione di immagini e frasi per fare gli auguri di buona Befana 2021. Per intenderci, come abbiamo osservato un anno fa, nel caso in cui siate alla ricerca di spunti per inviare ai vostri contatti un contenuto divertente in occasione dell’Epifania, potete sempre ricorrere ad app come WhatsApp e Facebook. Ed è qui che entrano in gioco alcuni suggerimenti da parte nostra.

Le migliori frasi per auguri di buona Befana 2021 su WhatsApp

Se state cercando contenuti adatti per fare gli auguri di buona Befana nel 2021, sfruttando tutto il potenziale di WhatsApp e Facebook ad esempio, allora prendere in esame la selezione con le migliori frasi che trovate qui di seguito. A mio modo di vedere, per questa particolare ricorrenza è impossibile non ripiegare su testi divertenti, considerando anche come si collochi la figura della befana nell’immaginario collettivo. Insomma, strappare un sorriso con una frase divertente tra quelle presenti a seguire è quasi un obbligo:

“Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo!“; “Babbo Natale vorrei… o cavolo!… Questo è il numero della Befana. Scusa ho sbagliato!“; “Il 6 gennaio, causa sciopero befana, agenzia cerca personale. Perché non mandi il tuo curriculum?“; “L’Epifania per me è già arrivata, ha donato tanta gioia e dolcezza, e il cuore ha saputo portarmi via: io sarò sempre legato a te e ti donerò sempre il mio amore”; “Tieniti in forma, perché poi non entri nei camini e quella povera scopa non si alza da terra!”.

Dritte sulle immagini per auguri di buona Befana 2021

Allo stesso tempo, è importante non perdere di vista un’altra tipologia di contenuto che potrebbe fare la differenza, nel caso in cui siate alla ricerca dello spunto giusto per fare gli auguri di buona Befana nel 2021. Una selezione di immagini a tema Epifania, che vi invitiamo ad esaminare soprattutto in ottica WhatsApp. Valgono le regole riportate in precedenza, in quanto in un contesto simile ritengo sia più idoneo puntare su una soluzione divertente, soprattutto considerando il difficile momento che tutti stiamo vivendo a causa del Covid. Qui la gallery.

Dunque, ora sapete come orientarvi a proposito degli auguri di buona Befana 2021, in occasione dell’Epifania, in modo da sfruttare al massimo tutto quello che vi consente un’app come WhatsApp. Avete trovato quello che stavate cercando?