C’è una forte polemica su Grease, e i cori di protesta arrivano dal Regno Unito. Per gli argomenti rimessi sul tavolo dal bombardamento social sembra di rivivere il dibattito sulla moralità di Via Col Vento perché oggi, ben 42 anni dopo l’uscita nelle sale del film, esplodono le coscienze di chi considera la pellicola “razzista, misogina e omofoba”.

La polemica su Grease

Stiamo parlando proprio del film del 1978 di Randal Kleiser con John Travolta nel ruolo di Danny Zuko e Olivia Newton-John nel ruolo di Sandy Olsson. Tutto è esploso da quando la BBC1, nel Regno Unito, ha trasmesso il film in prima serata il 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano. Si parla di un vero e proprio “movimento woke” e si fa notare che in 42 anni nessuno ha sollevato polveroni. Dopo la messa in onda della BBC1 qualcosa è cambiato.

I più accaniti commentatori hanno trovato razzista la pellicola di Kleiser dal momento che, ad esempio, nella scena finale con la festa di fine anno dei ragazzi della Rydell High School in cui non è presente alcun ragazzo di colore. Per quanto riguarda l’omofobia, invece, Grease è “colpevole” di non avere coppie di ballerini dello stesso sesso. Tante sono, ancora, le voci della polemica su Grease.

C’è quella sulla misoginia, che fa fuoco sulla scena in cui Putzie guarda sotto le gonne delle studentesse ridotte a mero oggetto sessuale, ma soprattutto l’evoluzione di Sandy da semplice studentessa acqua e sapone, che ricorre al trucco e a un nuovo outfit per rapire il cuore di Danny. La peggiore delle polemiche, tuttavia, è quella sull’incitamento allo stupro: nel brano Summer Nights la frase: “Did she put up a fight?”, ovvero: “Lei ha lottato?” viene intesa come una normalizzazione della violenza sessuale.

La risposta di Olivia Newton-John

Alla polemica su Grease ha risposto la diretta interessata, Olivia Newton-John, durante un’intervista rilasciata al Guardian.