Succederà il 14 gennaio del 2021, Samsung presenterà la sua nuova linea di smartphone top di gamma, tra cui sarà presente ovviamente anche un modello di Galaxy S21 Ultra oltre a quello base. Modello che negli ultimi giorni è stato al centro di diverse e insistenti indiscrezioni assieme al “fratello minore”, che hanno toccato diversi aspetti tecnici – e non – del device mobile del colosso di Seul.

In vista dell’evento di presentazione della prossima settimana, neppure la giornata di oggi fa eccezione. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse nei vicoli del web nuove voci di corridoio che paiono praticamente confermate e che si concentrano sullo schermo della variante Ultra dei Samsung Galaxy S21. Stando a quanto riportato dal noto insider di settore Ice Universe sul suo profilo Twitter – trovate l’immagine “cinguettata” poco più in basso in questo stesso articolo – il Galaxy S21 Ultra permetterà agli utenti di selezionare la risoluzione WQHD+ – vale a dire fino ad un massimo di 3200×1440 pixel e la frequenza di aggiornamento a 120Hz in contemporanea.

La notizia è stata riportata anche sulle pagine del sito Gizchina ed è particolarmente importante per i fan Samsung, considerando che questa interessante feature non è mai apparsa sugli smartphone dell’azienda sudcoreana. E che andrebbe allora a rendere ancora più preziosi i display della nuova serie mobile. Nel frattempo, anche il comparto fotografico del modello Ultra dovrebbe essere stato concepito per stupire la clientela: si vocifera da ieri che la variante più costosa della gamma Galaxy S21 dovrebbe includere una fotocamera frontale da 40 megapixel, mentre sulla parte posteriore della scocca dovremmo andare a trovare una lente principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel con apertura f/4.9 e f/2.4.

In ogni caso, come accennato, scopriremo tutta la verità il prossimo 14 gennaio nel corso del prossimo evento Samsung, in cui potrebbero vedere la luce anche i nuovi auricolari TWS della società e le Samsung SmartTag.