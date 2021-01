Sta tornando per l’ennesima volta attuale la questione relativa all’email Confcommercio, con tanto di avviso sulla Polizia Postale e file CoronaVirusSafetyMeasures. Una tematica delicata, che da un lato non va in alcun modo sottovalutata, ma che al contempo richiede la giusta contestualizzazione affinché non si creino ansie non necessarie in un momento storico come questo. Non è un caso che la notizia ha fatto la sua prima apparizione in rete la scorsa primavera, quando abbiamo iniziato a fare i conti con il Covid.

Cosa fare con l’email Confcommercio su Polizia Postale e file CoronaVirusSafetyMeasures

In particolare, tanti utenti in queste ore si stanno chiedendo cosa fare nel caso in cui si riceva l’email Confcommercio su Polizia Postale e file CoronaVirusSafetyMeasures. Riteniamo doveroso parlare di questa tematica come fatto un paio di mesi fa sul nostro magazine, chiarendo un paio di concetti importanti per tutti. Come accennato in precedenza, si tratta di una segnalazione che ormai risale ad un anno fa e, per quanto autentica, non deve creare ulteriori ansie rispetto a quelle che il Covid ha generato ad ognuno di noi.

Per farvela breve, l’email Confcommercio che coinvolge la Polizia Postale, da cui sarebbe arrivato l’avviso agli italiani affinché non si scarichi per alcuna ragione al mondo un file allegato chiamato CoronaVirusSafetyMeasures è vera. Tuttavia, pare non essere una minaccia attuale. Dunque, se da un lato resta valido l’invito a non procedere con il download di contenuti di cui non possiamo fidarci, allo stesso tempo occorre far presente ai nostri lettori che in questo momento storico non dovrebbe esserci una minaccia concreta sotto questo punto di vista.

Insomma, occhi aperti, come è giusto che sia, ma resta fondamentale oggi 5 gennaio contestualizzare al meglio l’email Confcommercio che coinvolge la Polizia Postale ed un presunto virus in qualche modo legato al file CoronaVirusSafetyMeasures.