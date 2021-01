Giungono direttamente dalla Cina alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che non vedono l’ora di provare EMUI 11 su Huawei P30. La beta sta circolando ormai da settimane anche in Europa, al punto che a fine 2020 ho parlato anche sul nostro magazine della tenuta della batteria secondo le testimonianze del pubblico che ha deciso di partecipare al programma. In attesa di segnali concreti a proposito del rilascio del pacchetto software in versione stabile e definitiva, proviamo a capire cosa stia avvenendo oggi 5 gennaio in giro per il mondo.

EMUI 11 su Huawei P30 ormai pronta: aggiornamento che sa di antipasto

Un vero e proprio antipasto di EMUI 11 per Huawei P30. Questo quanto trapelato stamane, secondo le ultime notizie riportate da Huawei Central. Al di là del solito intervento sul fronte sicurezza e, al più, per garantire dei miglioramenti generici alle prestazioni della serie, ci sono alcune indicazioni molto chiare sul pacchetto software del giorno. L’aggiornamento 170, infatti, introduce l’upgrade di novembre, ma dovrebbe rappresentare simbolicamente il presupposto fondamentale affinché tutti possano ricevere proprio EMUI 11 a stretto giro.

Il pacchetto software è in distribuzione in Cina da alcune ore a questa parte, ma a breve dovrebbe mettere piede anche in Europa. Sarebbe questo il miglior segnale possibile, a proposito di un aggiornamento impostato su EMUI 11 ormai pronto a sbarcare anche sulla serie Huawei P30. Al momento non sono segnalate ulteriori funzionalità per gli utenti, ma non si tratta di un’anomalia con il produttore asiatico. Spesso, infatti, upgrade importanti hanno richiesto patch preventive prima di essere distribuiti su larga scala.

Nel caso in cui doveste ricevere la notifica per procedere con il download dell’aggiornamento 170 anche qui in Italia e nel resto d’Europa con Huawei P30, non esitate a commentare l’articolo di oggi. In questo modo, infatti, avremo le idee più chiare sulla natura di questo pacchetto software.