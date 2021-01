Più di qualcuno, da oggi in poi, si imbatterà nei nuovi termini di servizio di WhatsApp, quelli relativi alla privacy e alla protezione dei dati di tutti gli utenti. La novità in arrivo era già stata preannunciata ad inizio dicembre 2020 ma ora questa è realtà almeno per i beta tester Android del servizio di messaggistica. La versione di prova siglata come la 2.21.1.1 ora presente sul Play Store integra difatti il prezioso cambiamento.

Per quanto si tratti di una novità ancora non disponibile per tutti gli utenti, quali modifiche sono pronte ad arrivare nel corso di questo 2021? I nuovi termini di utilizzo di WhatsApp non incideranno sulle modalità di utilizzo di chat singole e di gruppo. Semmai il servizio promette maggiore tutela dei dati personali dei milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Hanno particolare rilievo le nuove condizioni per le quali gli account business otterranno strumenti utili per gestire le loro chat e tanti nuovi tool integrati con Facebook.

I termini di servizio di WhatsApp entreranno in vigore entro il giorno 8 febbraio. Va chiarito che chiunque vorrà continuare ad utilizzare proprio il servizio dovrà accettare le condizioni nuove di zecca: l’uso delle chat e di qualsiasi altra funzione, altrimenti, sarà inibito. La modifica che in questo momento riguarda solo i beta tester Android, non c’è dubbio, riguarderà anche i possessori di iPhone nel breve tempo.

L’ultima versione beta WhatsApp 2.21.1.1 introduce anche altre novità relative all’utilizzo del servizio su più dispositivi contemporaneamente. La vera novità rispetto a quanto disponibile fino a questo momento è che ad esempio WhatsApp Web potrà continuare ad essere utilizzato senza che lo smartphone rimanga connesso al PC. Anche questa funzione è in piena fase sperimentale ma non ci sono dubbio sul fatto che potrebbe giungere in via definitiva per tutti nel prosieguo dell’anno appena cominciato.