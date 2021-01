Non si placano i problemi Tiscali Mail e quelli relativi alla rete fissa con questo gestore, a conferma del fatto che il disservizio di cui si parla ormai da un paio di giorni a questa parte sia più serio del previsto. Ad oggi, infatti, non funziona soprattutto il servizio di posta elettronica, al netto delle soluzioni momentanee che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Le comunicazioni ufficiali fornite dall’azienda al momento sono scarne e non consentono di scendere maggiormente in dettagli sotto questo punto di vista.

Le ultime notizie sui problemi Tiscali Mail del 5 gennaio: non funziona neanche la rete fissa

Mentre molti utenti lamentano disservizi anche con la rete fissa, va detto che le toppe di cui si parla in queste ore a proposito dei problemi Tiscali Mail pare che consentano il semplice accesso alla propria casella di posta elettronica, ma non il suo corretto funzionamento. Alcune informazioni più dettagliate, fornite dal solito MVNO News, ci parlano oggi 5 gennaio di un’origine molto precisa per questo down. Si tratta infatti di un vero e proprio attacco hacker su DNS autoritativi.

In attesa che anche questa notizia venga confermata, sappiamo che i problemi Tiscali Mail che stanno coinvolgendo almeno in parte il servizio di rete fissa, non comporti in alcun modo il furto di dati. Per intenderci, si tratta di una situazione assai differente rispetto a quella di ho. Mobile, con cui è consigliabile addirittura cambiare SIM per gli utenti che hanno dovuto fare i conti con un problema imprevisto di sicurezza. Resta il fatto che anche stamane i disservizi debbano essere monitorati, attraversi strumenti come Down Detector.

Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che i problemi Tiscali Mail dovrebbero riguardare in primis chi dispone di una connessione WindTre, mentre quelli di rete mobile pare siano rientrati. Situazione, comunque, in alto mare, visto che stamane le segnalazioni sono nuovamente aumentate. Insomma, siamo ancora distanti da una soluzione definitiva per la problematica.