E se alla fine L’Amica Geniale 3 rinunciasse al rinnovo del cast e proseguisse con gli stessi attori delle prime due stagioni? Atteso per la prossima stagione televisiva, l’adattamento del terzo romanzo della saga di Elena Ferrante potrebbe essere molto diverso da come era stato prefigurato. E non solo per l’arrivo di due nuovi registi a sostituire Saverio Costanzo.

Si fa largo, infatti, l’ipotesi di non stravolgere il cast de L’Amica Geniale 3 per il capitolo intitolato Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, anche se per ora né Rai Fiction né Wildside hanno fatto annunci ufficiali in questo senso.

A rivelare che si sta lavorando su quest’idea, al momento ancora in fase di valutazione, è stato l’attore Elvis Esposito, interprete del personaggio di Marcello Solara nella serie, acerrimo nemico di Lila. Intervistato nel programma radiofonico I Tirapietre di Radio Amore Campania, secondo quanto riporta la testata locale NapoliMagazine, Esposito avrebbe rivelato l’ipotesi allo studio dei produttori de L’Amica Geniale 3. Ovvero, gli attori che fanno parte del cast potrebbero essere invecchiati con trucco e parrucco nella nuova stagione, presumibilmente per poter restar nei loro ruoli senza essere sostituiti con altri interpreti più maturi (che, d’altronde, non sono ancora stati annunciati).

Stiamo cercando di capire se verremo invecchiati oppure no. Stiamo valutando, speriamo bene per tutto, sia per il lavoro che per tutto il mondo. Spero di tornare a lavorare con serenità.

Esposito ha anche aggiunto che ci sono stati degli inevitabili rallentamenti della produzione de L’Amica Geniale 3 a causa dell’emergenza Covid, ma senza dubbio la vera notizia è che si stia pensando di invecchiare gli attori del cast: questo potrebbe voler dire rinunciare ad un radicale cambiamento dei volti della serie, l’operazione alla The Crown per intenderci, la serie Netflix sulla Corona inglese in cui ogni due stagioni il cast viene cambiato per adeguarsi all’avanzare del tempo e dell’età dei protagonisti.

Le riprese de L’Amica Geniale 3 sono già iniziate a novembre con le protagoniste delle prime due stagioni Margherita Mazzucco e Gaia Girace (Elena e Lila), ma il piano iniziale era quello di sostituirle con due attrici più mature per interpretare i loro personaggi da adulte. Se l’idea fatta trapelare da Esposito dovesse concretizzarsi, oltre a facilitare il lavoro della produzione che si ritroverebbe con un cast già rodato e calato nella parte, vorrebbe dire che le due giovanissime attrici napoletane continueranno ad essere i volti di Lila e Lenù, in Italia come all’estero su HBO, almeno per tutta la terza stagione.