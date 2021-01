Non è una bufala il calendario vaccinazione anti Covid che circola in queste ore in formato PDF sui social (principalmente su Facebook e WhatsApp, con una marcata insistenza nell’arco degli ultimi due giorni). Il documento porta come fonte il quotidiano ‘Il Messaggero‘ del 29 dicembre 2020, sebbene non sia questo il motivo per il quale cadono tutti i sospetti a riguardo.

Analizzando il calendario vaccinazione anti Covid si noterà che da gennaio a marzo 2021 sono indicati come principali beneficiari delle dosi vaccinali disponibili i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i degenti nelle RSA e gli over 80. Da aprile a giugno, invece, toccherà ai pazienti affetti da malattie croniche a rischio e immunodepressi, al personale scolastico a rischio ed gli over 60. Da luglio a settembre si passerà al resto del personale scolastico, ai pazienti con patologie croniche a medio rischio ed alle Forze dell’Ordine. Da settembre a dicembre, infine, si procederà alla copertura totale della popolazione, al di là dell’età e dello stato di salute.

Il calendario vaccinazione anti Covid non è una bufala, pur riportando date indicative, soggette a tante variabili (tra cui il processi di autorizzazione e di assegnazione delle dosi). L’articolo de ‘Il Messaggero’ da cui è stato tratto è consultabile a questa pagina (non è datato 29, bensì 28 dicembre 2020), da cui è stato copiato per intero (i dati indicati dal noto quotidiano coincidono con quelli riportati nel documento in formato PDF che sta circolando da qualche ora a questa parte sui social). Non diamo comunque per assodato quanto segnalato dal calendario vaccinazione anti Covid, fermo restando che non si tratta di una fake-news, ma di informazioni veritiere, anche se orientative. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.