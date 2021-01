Facile di Zucchero sarà in radio da venerdì 8 gennaio: è il nuovo singolo estratto dall’album D.O.C. Deluxe Edition, la nuova versione dell’album D.O.C. che contiene 6 nuovi brani tra i quali il duetto con Sting sulle note di September.

Proprio dopo il successo del duetto realizzato con il collega internazionale, Zucchero annuncia l’arrivo in radio del nuovo brano estratto da D.O.C. Deluxe Edition. La scelta è ricaduta sul brano Facile, in programma già questa settimana, subito dopo le festività natalizie.

Facile di Zucchero apre la strada ai progetti che nel 2021 coinvolgeranno l’artista. Il 2021 dovrebbe anche essere l’anno dell’atteso ritorno del cantante all’attività live, interrotta lo scorso anno a causa della pandemia globale Covid-19.

I concerti in programma all’Arena di Verona sono già stati riprogrammati e i biglietti rimarranno validi per i nuovi appuntamenti che si terranno nei mesi di aprile e maggio (recuperi delle date di settembre 2020). Salvo nuovi aggiornamenti, che potrebbero portare a nuovi slittamenti degli eventi già in programma, Zucchero dovrebbe effettivamente tornare ad esibirsi dal vivo nel tempio della musica.

Intanto, da questa settimana sarà in radio Facile, il brano che parla d’amore. In due lingue – italiano ed inglese – si rivolge ad una persona amata in una lettera a cuore aperto che raccolta quanto tutto sia diventato più facile, una volta realizzato il sentimento amoroso.

Sai ho deciso che ti amo per davvero dai non ci credi sono sobrio non lo vedi babe I know there’s only one way We gotta have fait Hey Faith I know sometimes it’s hard Hard So hard to sing it to you But I know I’ve been around and around to know Happiness is still around It can be real

Ora che lo sai tutto è più facile per me

così facile yeah

mai sono stato così ubriaco di universo



I know there’s only one way

We gotta have fait

Hey

Faith

I know sometimes it’s hard

Hard

So hard to sing it to you

But I know

I’ve been around and around to know

Happiness is still around

It can be real



Ora che lo sai tutto è più facile per me

così facile yeah



You see, you know I got a good thing

Yes, I do

You know what I’m talking about

You think I will trust me?

Let me tell you something

Wow!

So hard to sing it to you

But I know

I’ve been around and around to know

Happiness is still around