Rino Gattuso ha segnato un appuntamento sul suo calendario di Gennaio: mercoledì 20 alle ore 21.00 al Mapei Stadium di Reggio nell’ Emilia. Rino Gattuso affronta il suo ex compagno di Milan e Nazionale Andrea Pirlo per la finalissima di SuperCoppa Italiana , ma il rivale storico del tecnico calabrese è senza dubbio Rafa Benitez.

Rino Gattuso ha, infatti, la grandissima occasione di superare Benitez nella classifica degli allenatori migliori dell’era De Laurentiis a Napoli. Il primato è attualmente detenuto proprio da Benitez che nei suoi due anni all’ombra del Vesuvio arricchì la bacheca del club di una Coppa Italia e di una SuperCoppa vinta a Doha proprio contro la Juventus. Benitez, all’epoca tanto criticato per i suoi flop in campionato, è stato rivalutato dopo qualche anno per il valore dell’organico che aveva contribuito a creare.

Gattuso, vincendo la sfida di Reggio nell’Emilia contro la Juventus, può mettersi alle spalle Benitez avendo conseguito i due identici trofei in un minor lasso di tempo. A rendere più pesante poi la doppietta di Gattuso la circostanza, a Napoli sempre molto apprezzata, di aver battuto in entrambi i casi l’acerrima rivale Juventus mentre Benitez la Coppa Italia l’aveva conquistata a discapito della Fiorentina.

Come tutte le comparazioni storiche, anche quella tra Benitez e Gattuso va sempre ponderata. Diverso il contesto storico, il progetto tecnico, gli uomini. Ma le vittorie sono sempre vittorie ed alla fine sono quelle a determinare il giudizio sul lavoro di un professionista dello sport. Al momento sul podio azzurro più alto dell’era Aurelio De Laurentiis c’è senza dubbio Rafa Benitez tanto per le vittorie ottenute quanto per l’impronta internazionale conferita alla squadra. Mazzarri e Gattuso sorridono di rincalzo con il loro trofeo. Lontani dalla vetta il deludentissimo Ancelotti e l’osannato Sarri che, nonostante i primati di passaggi e possesso palla, non ha vinto alcunchè.