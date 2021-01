Netflix a lavoro su un film incentrato sul delitto di Yara Gambirasio. La notizia sicuramente sconvolgerà il pubblico italiano perché si tratta ancora di una ferita aperta della nostra cronaca, un caso violento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso in ansia per quella bambina portata via e uccisa mentre dalla sua palestra tornava a casa. Adesso la piattaforma streaming proverà a mettere in immagini quello che è successo e le riprese del film sarebbero già in corso cercando di raccontare l’omicidio della piccola Yara e anche le indagini che ne seguirono.

Al momento non ci sono molti dettagli sulla visione e l’ottica che si regalerà al film diretto da Marco Tullio Giordana, ma quello che sappiamo è che tra i protagonisti ci sarà Alessio Boni nel ruolo del comandante dei Carabinieri incaricato di indagare sull’omicidio. Al suo fianco ci sarà Isabella Ragonese nei panni della PM che si occupò del caso, Letizia Ruggeri. Al momento il titolo provvisorio è Il lupo e l’Agnello e pare che nel Lazio, nella zona di Fiano Romano, siano già in corso le riprese della pellicola che dovrebbe essere rilasciata il prossimo autunno o entro la fine dell’anno.

Le prime immagini dal set mostrano la ricerca del corpo della piccola Yara Gambirasio nell’ormai famoso campo di Chignolo d’Isola. Da quei giorni sono ormai trascorsi dieci anni e per l’omicidio dell’atleta di ginnastica artistica tredicenne è finito in prigione un operaio della zona, Massimo Bossetti, che continua a professarsi innocente. Inutile dire che le prime rivelazioni sul film hanno già creato scompiglio tra gli utenti del web e il popolo dei social, era proprio il caso tirare fuori un caso così combattuto e discusso per farne un film? Scopriremo solo in un secondo tempo se le polemiche lasceranno spazio ai complimenti, come è successo in parte con Sulla Mia Pelle e il caso Cucchi, oppure no.