Il 2021 sarà l’anno del finale de La Casa di Carta, attualmente in produzione con la sua quinta stagione ma ancora senza una data d’uscita. Tra la primavera e l’estate, presumibilmente e compatibilmente con le difficoltà di una produzione in piena pandemia, i fan della saga dei rapinatori spagnoli diranno addio agli schizofrenici personaggi creati da Alex Pina.

Alba Flores, che ha interpretato l’impavida e laboriosa Nairobi nelle prime quattro parti della serie, ha già salutato con commozione il suo personaggio durante l’ultima stagione pubblicata lo scorso anno e guarderà il finale de La Casa di Carta da fan della serie. Ora impegnata a teatro con L’Eccezione e la Regola, opera di Bertold Brecht, è tornata alla sua prima passione, ma resta legata al personaggio che le ha regalato l’affetto del pubblico internazionale.

Non è chiaro se apparirà anche solo per un cameo nel finale de La Casa di Carta 5, come alcuni rumors lasciavano presupporre fino a poco tempo fa, ma parlando a ultimahora.es Alba Flores ha auspicato una grande conclusione anche per il suo personaggio.

L’attrice ha dichiarato che guarderà il finale de La Casa di Carta “solo come spettatrice” e nulla più, perché ormai è fuori dalla serie e non è a conoscenza di ciò che accadrà nell’epilogo in arrivo nel 2021: “Non so niente di niente, davvero” ha spiegato, lasciando intendere che non è stata contattata per una eventuale partecipazione al finale di serie, magari per un flashback relativo al suo personaggio.

Ad ogni modo, l’attrice è fiduciosa che gli sceneggiatori abbiano in serbo altri colpi a sorpresa e spera che il finale de La Casa di Carta renda giustizia all’intera serie, anche alla sua Nairobi.