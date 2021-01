Le offese di Antonella Elia a Samantha de Grenet sono da condannare, ma vogliamo parlare di Alfonso Signorini che ha fatto andare la sua opinionista a ruota libera contro una sua concorrente? L’edizione 2020 di questo Grande Fratello Vip 2020 sta facendo discutere ogni settimana e se nei giorni scorsi si parlava della disparità di trattamento tra Samantha de Grenet e altri concorrenti espulsi prima di lei, cosa succederà adesso ad Antonella Elia?

L’opinionista è stata costretta a bloccare i commenti sotto i suoi ultimi post su Instagram e tutto perché è stata presa di mira dai fan della De Grenet e non solo. Il suo attacco gratuito è stato un vero e proprio atto di bullismo che ha messo insieme linguaggio scurrile, body shaming e violenza in quella che era ancora fascia protetta e quindi con i bambini ancora davanti allo schermo, chi la punirà adesso per questo?

Siamo sicuri che Antonella Elia non verrà rimossa dal suo incarico e che Alfonso Signorini questa mattina ha gongolato per l’ottimo 19% di share ottenuto ieri sera dal Grande Fratello Vip 2020, ma che fine fanno l’etica e la morale? Quello che ha fatto Antonella Elia ai danni della gieffina non è stato trash, quello sano e divertente, bensì un una scena triste, forse quella più triste vista in questa discussa edizione tanto che molti vip oggi hanno preso le parti di Samantha de Grenet a cominciare da Arianna David oggi a Mattino5 e finendo a Francesca Barra e Matilde Brandi sui social.

Le cose sono peggiorate quando la showgirl si è lasciata andare alle lacrime parlando con Stefania Orlando del tumore con il quale ha combattuto e le cui cure le hanno portato qualche chilo in più. Un argomento spinoso quello dell’aspetto fisico che sicuramente ieri è riaffiorato nella discussione con Antonella Elia anche se ha tentato di essere superiore e non rispondere alle sue provocazioni.

Scopriremo solo lunedì prossimo se Antonella Elia si scuserà o se ci sarà un secondo round in questa storia.