Si parla ancora della OnePlus Band (dopo le immagini emerse qualche ora fa e che potrete visualizzare atterrando su questo articolo), che secondo le indicazioni di Ishan Agarwal verrà presentata l’11 gennaio in India, per essere magari esportata in altri mercato il prima possibile. Il leaker ha anche fornito un quadro abbastanza completo delle specifiche tecniche che accompagneranno l’indossabile: schermo touch AMOLED da 1.1 pollici, sensore di rilevamento del battito cardiaco 24/7 e del livello di saturazione dell’ossigeno del sangue, supporto alla funzione per il controllo della qualità del sonno, autonomia di 14 giorni con un solo ciclo di ricarica (anche se molto dipende naturalmente dall’utilizzo che si fa del prodotto), riconoscimento di 13 modalità di esercizio, impermeabilità garantita dallo standard IP68 (indispensabile per potersi dedicate ad attività come il nuoto, volendo fare un esempio).

Exclusive: OnePlus Band Launching on January 11 in India



-24/7 Heart Rate + SpO2 Blood Saturation Monitoring

-Sleep Tracking

-1.1" Touch AMOLED Display

-14 Days Battery

-IP68

-13 Exercise Modes



-Around INR ₹2,499



What do you think? 😃 #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 4, 2021

OnePlus, a propria volta, ha anche condiviso un’immagine teaser della OnePlus Band tramite il proprio account Twitter ufficiale (non ci sono dubbi si tratti proprio di una fitness-band per contribuire ad ottenere la forma fisica desiderata). Il fatto che verrà presto presentata una smartband non esclude il lancio futuro di uno smartwatch da parte di OnePlus, come confermato anche dal CEO Pete Lau qualche tempo fa. Il produttore cinese avrà preferito esordire sul mercato degli indossabili prima con un prodotto più economico, che potesse in qualche modo sondare il terreno per poi spianare la strada al wereable più completo, anch’esso in programma (finora si è aspettato per dare tempo a WearOS by Google di maturare a sufficienza).

Detto questo, vi ricordiamo che nei punti vendita Esselunga è disponibile la Xiaomi Mi Band 5 in offerta al prezzo di 29,90 euro (difficilmente la troverete a meno entro poco tempo), fino al prossimo 13 gennaio (salvo esaurimento scorte). Preferite rinunciare ed attendere la OnePlus Band? La cosa vi fa onore: Pete Lau sarebbe orgoglioso di voi.