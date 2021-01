Non escludiamo di vedere la Campania zona bianca dal 15 gennaio, prima del traghettamento offerto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza (l’Italia dovrebbe essere gialla dal lunedì al venerdì, ed arancione nei fine settimana). Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, avrebbe avanzato la proposta, poi appoggiata dal responsabile della Giustizia, Alfonso Bonafede. Qualora e dove possibile, le Regioni potranno ripartire: manca ancora il parere del CTS e della Cabina di Regia Benessere Italia per poter parlare di patti già concordati (spetterà a loro l’ultima parola, questo è bene precisarlo).

Saranno etichettate come zona bianca le Regioni con un numero decisamente basso di contagi: 50 ogni 100000 abitanti. Nel caso in cui si concretizzasse la Campania zona bianca dal 15 gennaio (cosa non ancora detta), dovrebbe essere abolito il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo, e riaprire tante attività finora rimaste a bocca asciutta (bar, ristoranti, pub, etc.) senza limitazioni di orario. Lo stesso accadrà per piscine e palestre, seppur nel rispetto di un protocollo che verrà concordato dagli operatori e dal ministero della Salute e dello Sport. Il discorso non differisce troppo per quanto riguarda i musei, i teatri, i cinema, le mostre e le sale da concerto (di concerto gli operatori lavoreranno con il ministero della Salute e della Cultura).

Non vogliamo comunque cantar vittoria, anche perché il nemico è ancora tutto da battere, non è il caso di abbassare le difese, rischieremmo di esporci troppo e di pagarla poi molto cara. Vedremo nei prossimi giorni se effettivamente la Campania zona bianca dal 15 gennaio è una prospettiva che potrà per davvero andare in porto oppure no. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.